Власти РФ, сославшись на пандемию, потребовали значительного сокращения числа наблюдателей ОБСЕ, и организация не сможет обеспечить эффективный мониторинг.

Впервые с 1993 года Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не сможет направить наблюдателей на предстоящие выборы в Государственную Думу Российской Федерации из-за установленных российскими властями ограничений на наблюдение за выборами.

Об этом объявили сегодня руководители Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

В соответствии с новыми правилами, в Россию могли бы приехать значительно меньше наблюдателей ОБСЕ, чем запланировано.

"К сожалению, российские власти настаивали на том, чтобы ограничить число направляемых нами наблюдателей в отсутствие каких-либо чётких ограничений, связанных с пандемией, вследствие чего наш сегодняшний шаг стал неизбежным", - заявил директор БДИПЧ Маттео Мекаччи.

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В сообщении сказано, что БДИПЧ и Парламентская ассамблея ОБСЕ были приглашены для наблюдения за выборами, назначенными на 17-19 сентября, однако впоследствии допустимое число наблюдателей от этих институтов было ограничено до 50 и 10 человек соответственно. В обоснование таких ограничений российские власти сослались на санитарно-эпидемиологическую ситуацию в России. При этом в настоящее время не усматривается никаких ограничений въезда или правил ведения деятельности и передвижения внутри страны, которые могли бы препятствовать развертыванию полномасштабной миссии по наблюдению за выборами в соответствии с изначальной оценкой БДИПЧ.

БДИПЧ просило пояснить требования, касающиеся въезда иностранцев, в том числе наблюдателей за выборами. Предоставленные российскими властями ответы не внесли достаточной ясности в вопрос о том, почему для предотвращения распространения вируса необходимы именно такие ограничения, когда можно было бы принять другие профилактические меры.

"Я весьма разочарована тем, что установленные национальными властями ограничения не позволят ОБСЕ предложить российским избирателям прозрачную и авторитетную оценку выборов в их стране, как мы это делали последовательно с 1993 года", - сообщила президент ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт.

Ранее в БДИПЧ планировали направить в РФ миссию по наблюдению, состоящую из 80 долгосрочных и 420 краткосрочных наблюдателей.

Автор: Виталий Саенко