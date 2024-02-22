Ваша любимая сумочка может рассказать, интроверт вы или экстраверт, невротик или покладистый человек - выберите ее на картинке и пройдите тест.

Сумка - незаменимый и модный аксессуар. Сумочки, как костюмы или обувь, бывают разных форм и размеров и мгновенно украшают образ - будь-то повседневная прогулка с друзьями, свидание или работа. То, какую сумочку вы предпочитаете, может многое рассказать о ваших доминирующих чертах характера. К примеру, не все берут с собой на вечеринку модный клатч - некоторым нравится сумка-портфель. Точно так же другие предпочитают небольшой рюкзак, а не сумку-торбу для повседневного использования. Пройдите этот тест по картинкам и узнайте, что ваша сумочка говорит о вас.

Выберите свою любимую сумку - личностный тест

Сумка-торба

Это один из самых распространенных видов сумок. Сумка-торба проста, удобна в ношении и может сочетаться практически с любым нарядом.

Сумки-торбы означают сильную и доминирующую личность. Если вы любите носить такую, то у вас твердые взгляды на жизнь, и вас нелегко переубедить. У вас есть свое мнение и вы будете высказывать его вслух, не боясь осуждения со стороны. Также вы амбициозны, инициативны, ориентированы на достижение целей и идете к своей мечте. По своей природе практичны, потому и предпочитаете сумки-торбы - в них удобно носить вещи.

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Сумка-портфель

Сумка-портфель имеет отделения и застежки, она тяжелее, чем сумка-торба и используется в основном для переноски книг и папок.

Если вы предпочитаете такой портфель, это говорит о том, что вы организованный и дисциплинированный человек. Вы любите наводить порядок в офисе, дома и в жизни. Можете показаться консервативным, но вы просто придерживаетесь традиционных взглядов. Не навязываете другим свои идеи, но любите влиять на людей. И еще вы амбициозны и упорно трудитесь для достижения своих целей.

Рюкзак

Рюкзаки такие же практичные, как и сумки-торбы, но они более вместительны, что говорит о более свободолюбивой натуре.

Вы цените комфорт и любите рюкзаки за их удобство. Однако, в отличие от любителей сумок-торб, вы склонны к риску и авантюризму. Вы также независимы и надежны, любите жить без правил и всегда находитесь в движении. Рюкзак постоянно находится с вами - он, можно сказать, уже часть вас.

Сумочка-клатч

Как следует из названия, клатч "зажимают" руками. У него нет ручек или ремешков, и он обычно небольшого размера.

Сумка-клатч символизирует стиль и высокий уровень. Вы - любительница вечеринок, обожаете общаться, наряжаться и веселиться. Ваша общительная натура уступает только вашей веселой персоне, которая способна скрасить любой день. Вы любите прижимать что-то к телу - в данном случае сумочку, - потому что вам нелегко расставаться с вещами. Однако то, как вы держите клатч, тоже имеет значение. Те, кто держит его обеими руками спереди, сдержанны и застенчивы, а те, кто держит клатч одной рукой - более напористы и уверены в себе.

Портфель/брифкейс

Портфели или брифкейсы - это сумки, предназначенные для профессионалов. Они показывают, что вы занимаетесь делом и не терпите возни.

Если вы любите такой тип сумок, то вы - современны, независимы, ориентированы на достижение целей и хорошо образованы. Уверены в себе, обладаете высокой самооценкой и доминирующим характером и умеете хорошо говорить. В то же время вы цените отношения. В кругу своих друзей вы - модератор, рассудительны в жизненных вопросах и даете квалифицированные советы, не требуя ничего взамен.

Сумочка-кроссбоди

Сумки-кроссбоди несколько похожи на сумки-портфели, но носятся через плечо. Кроссбоди-сумка говорит о том, что вы легкий человек, который всегда непринужденно ведет себя. Вы редко беспокоитесь и всегда излучаете позитивные вибрации - ваше спокойствие и невозмутимость, даже в трудную минуту, шокирует большинство людей. Вы придерживаетесь поговорки "меньше - значит больше" и не обременяете себя лишними вещами, как материальными, так и эмоциональными.

Также вы любите планировать все заранее и соблюдать сроки. Вы не ханжа и любите выглядеть стильно. Сумка-кроссбоди - лучший вариант для тех, кто выходит в свет каждый день, но предпочитает путешествовать налегке.

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