В США водитель так переделал свое авто, что парковщики не могут решить, штрафовать его или нет.

В США смекалистые парни придумали, как разрушить шаблон и избежать штрафов за неправильную парковку.

На портале reddit выложили видео, показывающее, как водитель схлопотал штраф, за то, что на стоянке неправильной стороной припарковал свое авто. После этого парень обратился в автомастерскую, где ему переделали машину. Результат был неожиданным - авто имело две передние части. И в таком виде машина выехала на улицы города, где привлекла немало внимания со стороны людей.

Курьез случился, когда на одной из стоянок к такому чудо-автомобилю подъехала машина парковщика. Сами участники так называемого эксперимента наблюдали за всем со стороны. "Что же мне делать?", - прокомментировал один из них действия парковщика. После нескольких минут парковщик уехал, так и не выписав штраф. "Мы сделали это!", - отреагировали на событие участники эксперимента.

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В комментариях под видео пользователи начали обсуждать, почему в некоторых местах парковаться задней частью автомобиля запрещено.

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