Из-за обстрелов Хлоя стала еще пугливее.

Все мы немного Хлоя - так на фотографию кошки с насупленной мордочкой в метро реагируют пользователи соцсетей. Укутанное в розовое одеяло животное сфотографировали во время воздушной тревоги, и лишь одна эта фотография сделала Хлою известной.

Как говорится в сюжете ТСН, хозяева пушистой уже даже создали своей любимице страницу в соцсетях, и теперь ежедневно им пишут множество слов поддержки.

Фото кошки ее хозяева Евгения и Вадим сделали в метрополитене, когда во время одной из ночных воздушных тревог вместе с животным прятались в метро.

"В Twitter увидел сообщение: "Киевляне, показывайте свои коридоры, ванны". Я выложил фото Хлои", - говорит Вадим. А дальше - тысячи репостов и комментариев.

Кошка так понравилась пользователям соцсетей, что народное творчество уже не остановить: "Все мы немножко Хлоя". Животное даже стало мемом. Теперь у Хлои появились собственные страницы в соцсетях.

Кошка, которая вообще не любит выходить из дома, к ночным тревожным вояжам уже почти привыкла, но на всякий случай хозяева всегда берут с собой кошачьи лакомства.

Киевлян насмешил автомобиль с котом за рулем

Ранее в Соломенском районе Киева автолюбители сфотографировали на дороге автомобиль, где на месте водителя сидит кот. Фото собрало множество лайков. Отмечается, что оно было сделано на Караваевых дачах. На снимке животное решительно выглядывает из окна и рассматривает проезжающие мимо машины.

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