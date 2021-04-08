В Киеве сделали забавный снимок с котом / Instagram, lossolomas.kyiv
В Соломенском районе Киева автолюбители сфотографировали на дороге автомобиль, где на месте водителя сидит кот.
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Фото было опубликовано на странице los solomas в Instagram и собрало несколько сотен лайков. Отмечается, что оно было сделано на Караваевых дачах.
На снимке кот решительно выглядывает из окна и рассматривает проезжающие мимо автомобили.
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