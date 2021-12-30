В тайской провинции Самутпракан ядовитый варан пробрался в дом и напугал местных жителей.
Инцидент с гигантской ящерицей засняли камеры видеонаблюдения.
Как сообщает Mirror, семья готовилась обедать, когда большая рептилия из близлежащего водоема залезла в дом. Пожилая женщина отдыхала на диване, а ее родственница, занося еду, заметила в комнате варана.
Читайте такжеКомодский варан признан вымирающим видомОбе перепугались, из комнаты в испуге метнулась кошка, и в следующий момент ящерица пробежала прямо по дивану около спины пожилой женщины к выходу.
"Моя бабушка действительно испугалась, когда ящерица побежала около нее. Она пожилая, поэтому ей было трудно вовремя встать. Рептилия могла укусить ее и сделать больно", - рассказала участницы происшествия.
Никто из членов семьи не пострадал.
Ранее УНИАН публиковал видео, на котором индонезийский варан проглатывает живую обезьяну.