Огромная ящерица промчалась прямо по дивану, где отдыхала женщина.

В тайской провинции Самутпракан ядовитый варан пробрался в дом и напугал местных жителей.

Инцидент с гигантской ящерицей засняли камеры видеонаблюдения.

Как сообщает Mirror, семья готовилась обедать, когда большая рептилия из близлежащего водоема залезла в дом. Пожилая женщина отдыхала на диване, а ее родственница, занося еду, заметила в комнате варана.

Читайте такжеКомодский варан признан вымирающим видомОбе перепугались, из комнаты в испуге метнулась кошка, и в следующий момент ящерица пробежала прямо по дивану около спины пожилой женщины к выходу.

"Моя бабушка действительно испугалась, когда ящерица побежала около нее. Она пожилая, поэтому ей было трудно вовремя встать. Рептилия могла укусить ее и сделать больно", - рассказала участницы происшествия.

Никто из членов семьи не пострадал.

Ранее УНИАН публиковал видео, на котором индонезийский варан проглатывает живую обезьяну.

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