Появилось видео, как индонезийский варан проглатывает живую обезьяну

Комодский варан - это самая большая из ныне существующих ящериц.

В сети появилось видео, на котором запечатлено, как трехметровый комодский варан за минуту съедает крупную живую обезьяну.

Внимание на ролик обратило издание Daily Mail.

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По их данным, видео было снято в Индонезии. На кадрах видно, как ящер быстро заглатывает свою жертву: сначала в пасти рептилии оказывается верхняя часть обезьяны, потом ее задние лапы и хвост.

Комодский варан - это самая большая из ныне существующих ящериц и самый тяжелый современный представитель чешуйчатых: отдельные представители этого вида могут вырастать более 3 метров в длину и весить более 130 килограммов. В Индонезии они защищены законом.

Как сообщал УНИАН, Индонезия запретит туристам посещать один из островов из-за краж комодских варанов. К таким исключительным мерам власти решили прибегнуть после того, как полиция разоблачила группу контрабандистов, которая пыталась вывезти за границу 41 комодского дракона (ящерица типа варан с острова Комодо) - стоимость каждого животного составляет около $55 тыс.