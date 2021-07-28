Одна порция картофельного "деликатеса" обойдется в 200 долларов.

В США приготовили самую дорогую в мире картошку фри. Порция "деликатеса" обойдется в 200 долларов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Самый дорогой картофель фри приготовили в одном из элитных ресторанов Нью-Йорка. Процесс приготовления кулинарного шедевра состоит из трех этапов.

Сначала шеф-повар бланшировал картофель в шампанском премиум класса и специальном уксусе, после чего его дважды жарили в гусином жире при различных температурах, чтобы достичь идеальной хрустящей корочки. Перед подачей картофель полили трюфельным маслом, посыпали сыром, съедобным золотом, а также подали специальный соус.

Ресторан не первый раз бьет кулинарные рекорды. Ранее здесь приготовили самый большой свадебный торт, самое дорогое мороженое и бургер.

Как ранее сообщал УНИАН, в Севериновской общине в Винницкой области испекли крупнейший в Украине малиновый пирог.

Рекорд установили во время областного фестиваля "Малина Фест". Для приготовления 18-метрового малинового пирога, который попал в Книгу рекордов Украины, использовали 60 килограмм муки, 80 яиц, 17 килограмм сахара, 12 килограмм свежих ягод малины и малиновый джем.

Автор: Анастасия Горбачева