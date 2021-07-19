18-метровый малиновый пирог попал в Книгу рекордов Украины.

В Севериновской общине в Винницкой области испекли крупнейший в Украине малиновый пирог.

Рекорд установили во время областного фестиваля "Малина Фест", сообщает издание Жмеринка City.

Для приготовления 18-метрового малинового пирога, который попал в Книгу рекордов Украины, использовали 60 килограмм муки, 80 яиц, 17 килограмм сахара, 12 килограмм свежих ягод малины и малиновый джем.

Также в рамках фестиваля каждый гость фестиваля имел возможность попробовать пирожки с малиной, малиновые наливки, малиновые панкейки, сырники с малиновым желе, песочные тарталетки с малиновым вареньем, малиновое мороженое, малиновые торты, квашеную капусту с малиной, малиновый фруктовый борщ и даже ребрышки и караси под малиновым соусом. Средства за эти блюда пойдут на поддержку онкобольных детей.

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Автор: Виктория Токарева