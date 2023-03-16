На кадрах действительно видно что-то очень похожее на голову пресмыкающегося.

Жителей киевской многоэтажки заявили, что обнаружили в санузловых коммуникациях живую змею. Однако история закончилась неожиданным хеппиэндом.

Как сообщает паблик "Киевский движ", один из жителей дома в Деснянском районе Киева случайно заметил, что в санузле живет брошенная змея.

Пресмыкающееся якобы обжилось в ведре. В сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, как из ведра выглядит нечто, похожее на голову змеи.

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Впрочем, эта история получила неожиданный поворот - во время спасательной операции "змея" оказалась куском картона из-под скотча, изогнутым причудливым способом. Издалека кусок картона напоминал голову удава с красными глазами.

Змеи в Украине: последние новости

Довольно часто в Украине происходят курьезные и жуткие инциденты с пресмыкающимися. В частности, летом прошлого года в Буче Киевской области гигантский питон "оккупировал" курятник. Попытки поймать незваного гостя успеха не имели.

Совсем недавно в Дарницком районе Киева спасатели деблокировали из стиральной машины живую змею.

Перед этим в городе Шостка Сумской области женщина возле мусорных баков обнаружила большую змею и сообщила о своей находке в полицию, а в Черновцах на ул. Филиппа Орлика нашли огромного питона. Экзотическую змею обнаружили случайные прохожие. Пресмыкающееся было уже мертвым.

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