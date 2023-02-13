Неизвестно, каким образом пресмыкающееся заползло в конструкцию техники.

В Дарницком районе Киева спасатели деблокировали из стиральной машины живую змею.

Как сообщили в Kyiv Animal Rescue Group, неизвестно, каким образом пресмыкающееся оказалось в конструкции стиральной машинки. Сейчас змее ничего не угрожает.

"На проспекте Бажана из стиральной машинки разблокировали змею, которая неизвестным образом оказалась в квартире", – говорится в сообщении.

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На кадрах с места происшествия видно, что змея оказалась в середине конструкции техники. Спасателям пришлось разобрать часть панелей машины, чтобы деблокировать пресмыкающееся.

Учитывая размеры змеи, это молодая особь. Ее судьбой будут заниматься зоологи.

Инциденты со змеями

Летом прошлого года в Буче Киевской области гигантский питон "оккупировал" курятник. Попытки поймать незваного гостя успеха не имели.

Впоследствии стало известно, что в городе Шостка Сумской области женщина возле мусорных баков обнаружила большую змею и сообщила о своей находке в полицию.

А перед этим у Черновцах на ул. Пилипа Орлика нашли огромного питона. Экзотическую змею обнаружили случайные прохожие. Пресмыкающееся было уже мертвым.

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