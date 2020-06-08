В центре Одессы экстремал вылез на 11-метровый памятник основателям города и начал его чистить (видео)

Когда спасатели приставили лестницу к монументу, чтобы забраться и спустить на землю мужчину, тот слез самостоятельно.

В центре Одессы экстремал вылез на многометровый памятник и начал его чистить.

Как сообщили в мэрии города, инцидент случился вчера поздно вечером на площади Екатерининской, где установлен монумент Основателям Одессы, высота которого превышает 11 метров.

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В частности, молодой мужчина вылез на центральную фигуру композиции - изваяние императрицы Екатерины Второй. Он добрался до самого верха и начал чем-то протирать голову фигуры.

На месте происшествия собралось большое количество людей, прибыли правоохранители. Также вызвали сотрудников ГСЧС, которые намеревались снять нарушителя при помощи специальной лестницы.

Как отмечается, когда спасатели приставили лестницу к памятнику, чтобы забраться и спустить на землю мужчину, тот слез самостоятельно.

По словам очевидцев, мужчина заявил, что просто «хотел помыть» памятник, так как он - испачкан. Нарушителя доставили в полицию.

Как сообщал УНИАН, в 2007 году в Одессе провели комплексную реставрацию Екатерининской площади, в рамках которой установили памятник «Основателям Одессы» - точную копию оригинала, демонтированного большевиками в 1925 году.

Памятник представляет собой композицию, центральная фигура которого - императрица Екатерина Вторая. Ее окружают сателлиты - Григорий Потемкин, Платон Зубов, Иосиф Дерибас и Франц Деволан.

Из-за этого монумента в Одессе неоднократно вспыхивали скандалы, так как украинские националисты требуют его демонтировать.

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