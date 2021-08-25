Мультфильм рассказывает историю двух подруг, одна из которых придерживается здорового образа жизни, а вторая имеет лишний вес.

Государственное телевидение Северной Кореи выпустило мультфильм о вреде лишнего веса.

Об этом сообщает NKNews.

Мультфильм рассказывает историю двух подруг, одна из которых придерживается здорового образа жизни, а вторая имеет лишний вес, так как ездит на трамвае и любит вкусные закуски. В результате она впадает в пищевую кому, и худая подруга пытается ее разбудить.

Напомним, недавно стало известно, что жителям Северной Кореи запретили обсуждать здоровье и внешний вид диктатора Ким Чен Ына после его похудения.

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Ким Чен Ын сильно похудел: что известно

В начале июня Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике, проведя заседание Политбюро восьмого Центрального комитета Трудовой партии. Тогда СМИ отмечали, что на фотографиях с этого заседания северокорейский лидер выглядит заметно похудевшим: Ким Чен Ын плотнее, чем обычно затянул ремешок наручных часов.

Еще в прошлом году Национальная разведка Южной Кореи сообщала о том, что Ким весит 140 кг и набирал в среднем 6-7 кг в год от момента прихода к власти в конце 2011 года. Пока неясно, являются ли такие изменения во внешности Ким Чен Ына следствием болезни или сознательного желания похудеть.

Один из аналитиков предполагает, что Ким Чен Ын мог решить похудеть, чтобы улучшить свой имидж внутри КНДР.

Автор: Денис Прядко