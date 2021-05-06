Власти призвали поддерживать и контролировать друг друга при соблюдении общественного карантина.

Власти КНДР предупредили жителей страны о риске заразиться коронавирусом во время дождя и пыльных бурь, а также при наблюдении за перелетными птицами и «странными объектами». Граждан призвали проявлять в таких ситуациях бдительность.

Об этом сообщила ежедневная газета Северной Кореи «Нодон синмун».

В статье издания отмечается, что в условиях распространения коронавирусной инфекции в мире граждане страны должны иметь “общую и достаточную осведомленность о карантине”.

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«Даже когда идет дождь, желтая пыль, или вы наблюдаете как летят перелетные птицы или ветер уносит странные объекты, то это не просто природное явление, а способ, которым может быть занесен злокачественный вирус», - отмечает газета.

В таких ситуациях граждан КНДР власти призвали проявлять бдительность.

«Поддерживая и контролируя друг друга при соблюдении общественного карантина, мы сможем победить в этой битве. Давайте надежно защищать благополучие нашей страны и народа, постоянно сохраняя напряженную и мобилизованную обстановку», - подчеркивается в статье.

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Автор: Денис Прядко