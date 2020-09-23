От прохождения осмотра женщина отказалась, потому что ей "не понравились свидетели".

В Киеве патрульные задержали женщину-водителя с признаками опьянения, которая пыталась убежать от них.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева в Facebook.

Ночью, 18 сентября, патрульные обратили внимание на автомобиль Toyota, который во время маневра наехал на бордюрный камень на улице Новогоспитальной, а затем неуверенно продолжил движение. Инспекторы подали водителю сигнал об остановке, но остановился автомобиль не сразу. За рулем внедорожника находилась женщина. Во время общения патрульные заметили у нее явные признаки алкогольного опьянения.

Инспекторы предложили ей пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте, на что она согласилась и передала стражам порядка свои документы. Когда же патрульные прибегли к поискам свидетелей, женщина внезапно начала убегать. Преследование длилось недолго: беглянка заехала в подземный паркинг, где ее догнал автопатруль.

Правоохранителями пришлось задержать женщину и надеть наручники. От прохождения осмотра женщина отказалась, мотивируя отказ тем, что свидетели ей не нравятся.

Уже в участке нарушительница пыталась подкупить копов необычным способом.

"Поехали ко мне домой! Все! Я вас угощу... У меня, правда, нет еще кухни... но мы купим мясо, пожарим вместе, я вас угощу вином..."- предложила она.

Патрульные составили на водителя протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и по ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке) КуоАП.

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Автор: Денис Прядко