В Киеве патрульные задержали женщину-водителя с признаками опьянения, которая пыталась убежать от них.
Об этом сообщает патрульная полиция Киева в Facebook.
Ночью, 18 сентября, патрульные обратили внимание на автомобиль Toyota, который во время маневра наехал на бордюрный камень на улице Новогоспитальной, а затем неуверенно продолжил движение. Инспекторы подали водителю сигнал об остановке, но остановился автомобиль не сразу. За рулем внедорожника находилась женщина. Во время общения патрульные заметили у нее явные признаки алкогольного опьянения.
Инспекторы предложили ей пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте, на что она согласилась и передала стражам порядка свои документы. Когда же патрульные прибегли к поискам свидетелей, женщина внезапно начала убегать. Преследование длилось недолго: беглянка заехала в подземный паркинг, где ее догнал автопатруль.
Правоохранителями пришлось задержать женщину и надеть наручники. От прохождения осмотра женщина отказалась, мотивируя отказ тем, что свидетели ей не нравятся.
Уже в участке нарушительница пыталась подкупить копов необычным способом.
"Поехали ко мне домой! Все! Я вас угощу... У меня, правда, нет еще кухни... но мы купим мясо, пожарим вместе, я вас угощу вином..."- предложила она.
Патрульные составили на водителя протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и по ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке) КуоАП.
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