Местные зоологи удивлены и обеспокоены поведением животного.

В Калифорнии самка морской выдры нападает на серфингистов и отбирает у них доски для серфинга. Как пишет The New York Times, эти "преступления" продолжаются уже несколько лет в районе Санта-Крус.

Самка калана (морской выдры) нападает на серферов, пытаясь отобрать и часто повреждая их доски для серфинга. В последнее время эти нападения стали особенно агрессивными и вынудили реагировать местных чиновников.

"В связи с растущим риском для общественной безопасности команда Департамента по защите морской жизни и Аквариума Монтерей-Бей, обученная отлову каланов и обращению с ними, была направлена, чтобы попытаться поймать и переселить ее", — сообщил представитель Департамента.

Калифорнийские морские выдры – это исчезающий вид, обитающий только вдоль центрального побережья Калифорнии. Сегодня осталось около 3000 особей, многие из которых обитают в местах, часто посещаемых каякерами, серферами и гребцами на байдарках.

Несмотря на такое тесное соседство, взаимодействие между каланом и человеком остается редкостью. У животных есть врожденный страх перед людьми, и они обычно делают все возможное, чтобы избежать встречи. По словам эколога из Калифорнийского университета в Санта-Круз Тима Тинкера, морская выдра, приближающаяся к человеку, "ненормальна".

Выдра, устроившая переполох среди серфоров, известная местным экологам как Выдра 841. Эта 5-летняя самка выросла в неволе, но зоологи "воспитывали" ее так, чтобы не приучать к людям, и после выпустили на волю.

"После одного года беспроблемного пребывания в дикой природе мы начали получать сообщения о ее взаимодействии с серферами, каякерами и гребцами на байдарках. Мы не знаем, почему это началось", — рассказала сказала менеджер программы по морским выдрам в Аквариуме Монтерей-Бей Джессика Фуджи.

Выдра впервые была замечена взбирающейся на борт плавсредства в Санта-Крус в 2021 году. Сначала такое поведение было редкостью, но со временем выдра стала более смелой. В минувшие выходные выдра трижды воровала доски для серфинга.

В понедельник 40-летний серфингист Джун Ли подвергся достаточно агрессивному нападению Выдры 841. Она взобралась на доску, вынудив хозяина бросить плавсредство и наблюдать, как животное принялась отрывать от нее куски своими мощными челюстями.

"Я попытался снять его, перевернув доску и оттолкнув ее, но по какой-то причине она была настолько зациклена на моей доске для серфинга, что просто продолжала атаковать", — сказал он.

Такие ситуации чрезвычайно опасны, говорит Джина Бентал, директор и старший научный сотрудник организации Sea Otter Savvy, которая работает над уменьшением антропогенного беспокойства каланов и пропагандой ответственного наблюдения за дикой природой. "У выдр острые зубы и достаточно сильные челюсти, чтобы раздавить моллюсков", — сказала она.

Если властям удастся поймать 841, она вернется в Аквариум Монтерей-Бей, прежде чем ее переведут в другой аквариум, где она проживет свои дни. Было предпринято несколько попыток поймать ее, но ни одна из них не увенчалась успехом.

"Она довольно талантливо уклонялась от нас", — говорят экологи.

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