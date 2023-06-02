Очевидцев позабавило неожиданное поведение питомца.

Оказывается, среди собак тоже есть любители пабов. Один из псов по кличке Гренсон решил, что во время прогулки ему и его хозяйке срочно нужно в паб.

Соответствующее видео публикует Dogtоoмоth Media в своем YouTube-канале. На нем запечатлена Кейт Торни с домашним любимцем во время обычной вечерней прогулки по центру Эксетера (главный город графства Девоншир в Англии).

Пес-любитель пабов был заснят на камеру, пытаясь затащить свою хозяйку в паб, что побудило многих пошутить, что он "раскрыл истинный пункт назначения хозяйки".

На кадрах видно, как раздраженная женщина тащит своенравного эрдельтерьера за ошейник, отчаянно пытаясь заставить его сдвинуться с места, пока очевидцы смеются над его попытками попасть в заведение.

Как в Британии вылечили собаку-алкоголика

Ранее в Британии двухлетнего лабрадора Коко вылечили от алкогольной зависимости. Это первый случай подобного лечения собак. Пес был доставлен в фонд спасения животных. Ветеринары обратили внимание на судороги у него и выяснили, что животное страдает от абстинентного синдрома.

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