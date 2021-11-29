Животным-новичкам выдали спасательные жилеты.

В Бразилии повели чемпионат по серфингу для собак.

На волнах соревновались 26 команд серфингистов-любителей и их четырехлапых друзей, говорится в сюжете ТСН.

Животным-новичкам для безопасности выдали спасательные жилеты. Опытные хвостатые серферы соревновались без них.

В конце концов чемпионом соревнований стала собака по кличке Парафина. Пес вместе со своим владельцем уже участвовал в мировых чемпионатах и даже получал награды.

Как сообщал УНИАН, в сентябре в Калифорнии (США) прошел традиционный чемпионат по серфингу среди собак. Участие в нем приняли четыре десятка собак-спортсменов. Победителем в чемпионате стал белый терьер Пити. Хоть он и начинающий серфер, но уверенно обошел опытных конкурентов.

Кроме того, на Калифорнийском побережье волны покоряет и козел-серфингист. Его хозяин - профессиональный инструктор, а козла завел несколько лет назад, поначалу - чтобы тот ел сорняки на приусадебном участке.

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Автор: Катерина Комолова