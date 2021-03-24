Козел-серфингист покоряет волны на Калифорнийском побережье. Правда, не сам, а вместе со своим хозяином.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеСуд признал француженку виновной в разводе из-за отказа от секса с мужем
Как отмечается, мужчина - профессиональный инструктор по серфингу.
Известно, что он завел козла несколько лет назад, чтобы тот ел сорняки на приусадебном участке. Идея поставить животное на доску и вместе покататься на волнах возникла у мужчины во время празднования дня рождения.
Теперь козел-серфингист стал местной знаменитостью. Множество людей стремятся поплавать с ним на доске.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Трижды споткнулся: с Байденом произошел неприятный конфуз на трапе самолета (видео)
- Голая женщина набросилась на ведущую шоу в прямом эфире (видео)
- Голый мужчина разгуливал по центру Киева (видео 18+)
- Таиландец просто хотел купить iPhone 7, а получил неожиданную посылку (фото)
- "Сработал человеческий фактор": в Черновицкой ОГА из окна швыряли мебель (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram