Животное плавает на доске вместе со своим хозяином.

Козел-серфингист покоряет волны на Калифорнийском побережье. Правда, не сам, а вместе со своим хозяином.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как отмечается, мужчина - профессиональный инструктор по серфингу.

Известно, что он завел козла несколько лет назад, чтобы тот ел сорняки на приусадебном участке. Идея поставить животное на доску и вместе покататься на волнах возникла у мужчины во время празднования дня рождения.

Теперь козел-серфингист стал местной знаменитостью. Множество людей стремятся поплавать с ним на доске.

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Автор: Екатерина Лиманская