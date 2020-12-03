Тело мужчины нашли на террасе неработающего кафе.

В Харькове мужчина погиб во время попытки украсть холодильник.

Подробности трагического инцидента сообщает Харків Times со ссылкой на информацию местной полиции.

Правоохранители расследуют обстоятельства смерти неизвестного мужчины, тело которого, придавленное холодильником, было найдено еще в первый день зимы на террасе неработающего кафе.

На место происшествие выезжала следственно-оперативная группа. По факту гибели неизвестного открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (убийство) с пометкой "несчастный случай".

"Вероятно, погибший хотел осуществить кражу холодильника", - сказано в сообщении.

Внимание! Фото не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним.

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Автор: Юрий Годован