Антивещество противоположно материи, из которой состоят звезды и планеты.

Ученые сделали ключевое открытие об антиматерии - таинственном веществе, которое является противоположностью материи. Из последней состоят звезды и планеты во Вселенной.

Во время Большого взрыва, образовавшего галактику, оба вещества были созданы в равном количестве. Однако сейчас антиматерию дьявольски трудно найти. Несмотря на это физикам удалось провести с ней новый опыт, в попытке выявить различия и сходства между антиматерией и материей. Выяснилось, что оба вещества одинаково реагируют на гравитацию. Это подтверждает выводы Альберта Айнштейна, говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature.

В рамках эксперимента впервые удалось закрепить его утверждение, что атомы антиматерии падают вниз в ответ на гравитацию.

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Ученые до сих пор не понимают, почему во время Большого взрыва материя и антиматерия не самоуничтожили друг друга. По словам члена исследовательской группы CERN в Швейцарии доктора Даниэль Ходжкинсон, каким-то образом материя одержала победу над антивеществом в те первые моменты создания Вселенной. Ключевой ответ на вопрос, как это возможно, может открыть именно реакция атомов антиматерии на гравитацию, заявила ученая BBC News.

"Мы не понимаем, как в нашей Вселенной доминировала материя, и поэтому это мотивирует нас на наши эксперименты, - сказала доктор.

Во Вселенной антиматерия способна "жить" менее секунды - ее атомы сразу же уничтожаются при контакте с любыми другими атомами. Поэтому для проведения экспериментов команде CERN создала условия, в которых вещество могло бы существовать дольше.

Профессор Джеффри Хангст потратил на этот опыт тридцать лет. Он построил установку для создания тысячи атомов антиматерии. По его словам, новую Вселенную можно было бы построить исключительно из нее.

"Насколько мы понимаем, можно было бы построить Вселенную, такую же, как наша, и она состояла бы только из антиматерии... Это чрезвычайно вдохновляет, это один из самых фундаментальных открытых вопросов в дискуссиях о том, что такое антиматерия и как она ведет себя", - заявил профессор.

Материя - это вещество, из которого состоит все в нашей Вселенной. Ее крошечные частицы ученые называют атомами. Самым простым атомом считается водород. Именно он составляет основу звезды Солнца. Атом водорода состоит из положительно заряженного протона в середине и отрицательно заряженного электрона, вращающегося вокруг него. Тогда как в антиматерии электрические заряды расположены наоборот.

В своих опытах команда CERN расположила отрицательно заряженный протон (антипротон) посередине и положительную версию электрона (позитрон) вокруг него для создания антиматериальной версии водорода - антиводорода.

Исследователи благодаря созданной профессором Хангстом установке создали специальное магнитное поле, способное задерживать антиводород. Когда в ней удается накопить достаточное количество атомов, магнитное поле выключают: тогда датчики определяют, куда направились атомы - вверх или вниз, то есть реагирует ли антиматерия на гравитацию.

Отмечается, что в своей "Теории относительности" отец физики Альберт Эйнштейн утверждал, что антиматерия должна вести себя так же как и материя, то есть падать вниз.

В рамках эксперимента команда CERN подтвердила, что Эйнштейн был прав в своих выводах. По словам исследователей, обратный результат мог бы разрушить все наши представления о физике.

Это открыло двери для новых экспериментов и теорий, например, имеют ли атомы материи и антиматерии одинаковую скорость при падении?

Ученые планируют в ближайшее время усилить чувствительность устройства, чтобы увидеть, действительно ли есть какая-то разница. Если окажется, что это так, это сможет открыть человечеству глаза на то, как возникла наша Вселенная.

Спутник NASA показал двойную звезду Эта Киля

Агентство NASA собрало в один фильм 20-летние наблюдения за двойной звездой Эта Киля, которую считают угрозой для существования нашей планеты. Соответствующую публикацию сделали 25 сентября. Речь идет об одной из самых ярких звезд нашей галактики, которая уступает в свете лишь звезде Сириус.

Сейчас Эта Киля окружают облака материи, которые мешают ученым более детально исследовать ее феномен. Однако благодаря рентгеновским лучам удалось запечатлеть, как она выглядит вблизи в космосе.

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