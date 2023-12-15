"Ты можешь все" - позитивное, но очень обобщенное выражение. Психолог предлагает лучшую альтернативу.

Психологи начинают отходить от практики с раннего детства повышать самооценку детей такими фразами, как: "Ты можешь все". Родителям советуют притормозить инстинкты и сосредоточиться на отдельных талантах ребенка.

Это лучше, чем ставить масштабные размытые цели, которые, по итогу, могут лишь помешать ребенку чего-то достичь. Совместный протест против старой методики выразили различные психотерапевты и психологи в комментарии CNBC.

Нередко представители современного поколения затрудняются ответить на вопрос, к чему стремятся в жизни. Возможно, причина таких сомнений заключается именно в этом тренде "всемогущества", который активно популяризировали специалисты на протяжении последних 50 лет.

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"Ты можешь все" - это положительно, но очень обобщенно, - говорит Джоанна Норт, психотерапевт-консультант.

По ее мнению, это выражение следует заменить конкретикой. Правда в том, что жизнь в обществе все же предполагает для людей определенные ограничения. Поэтому, главная "работа" родителей, научить ребенка "работать и достигать целей в пределах собственных жизненных ограничений", акцентировала врач.

Почему среди родителей популярно говорить детям "ты можешь все"

Как уже упоминалось, одна из теорий психологии о воспитании детей в течение последних 50 лет была сосредоточена на повышении их самооценки, напоминает психолог Эмма Кенни. Говоря: "Ты можешь все" - у родителей может сложиться ложное представление, что они таким образом открывают перед ребенком двери с неограниченными возможностями. Каждый папа или мама, конечно, искренне верит в то, что их ребенок - чудо, способное на все.

Уверенности в правильности такого метода воспитания мы обязаны теории "самоэффективности". Она была основана канадско-американским психологом Альбертом Бандурой в период с 1977 по 1997 год. Ее главный "постулат" заключается в том, что человек, уверенный в своей способности что-то сделать, с большей вероятностью начнет какое-то дело, в то время как "неуверенный" человек, возможно, будет больше колебаться.

"Постановка целей и амбиции - это ключевые вещи и темы, которые родители должны пытаться создать в жизни своих детей... Вы хотите убедиться, что вы, как родитель, смотрите на внутренние качества вашего ребенка", - говорил Кенни.

Однако современные психологу предостерегают, что следует быть осторожными в своих словах к ребенку. Говорить, что ребенок способен "на что угодно" - путь в никуда, считает Норт.

"Слова "ты можешь делать все, что хочешь" можно интерпретировать как: "Я даже не могу придумать, что это могло бы быть", - сказала она.

По ее словам, осознание ограничений в жизни не означает, что человек должен сдерживаться в мечтах. Но концентрировать внимание на том, в чем талантлив, к чему проявляешь способность - более перспективный путь для ребенка. Ведь успех, как ничто другое, вдохновляет двигаться дальше к цели.

Как правильно вдохновлять ребенка

По словам Норт, в своей профессиональной практике она, собственно, именно так и работает с родителями. Она советует им не бежать сразу за всем, а сделать "шаг назад", чтобы увидеть, что удается, а что не удается их детям.

"Они действительно хорошо тренируются? Имеют ли способности в музыке?... Или, может быть, они станут теми, у кого хватит внутри альтруизма помогать другим. Обращайте внимание на их склонности и мотивы, а также на то, "что делает их счастливыми", - добавила она.

Психолог говорит, что дети склонны закрываться в собственном маленьком "безопасном" мире. Поэтому правильно обучать их делать маленькие шаги в неизведанных занятиях, приобщать к новому, поощрять в этом.

Мир очень изменчив, поэтому "ложное" мнение, что "ты можешь делать все, что угодно" - быстрее в него вписывается.

Современное поколение родителей может учить детей ставить перед собой высокие цели, но, в то же время, должно воспитать в них реалистичные ожидания от окружающего мира, научить, что такое усердный труд, помочь стать успешным там, где это получается.

"Мы нетерпимы к медлительности: "Я хочу это сейчас!". А жизнь просто не может "быстрой" всегда. Мы должны научить наших детей терпеть базовые эмоции дискомфорта... Учить их быть сильными и стойкими", - резюмировала она.

Какие преимущества получит ребенок, если будет слушать книги с детства

Не секрет, что чтение литературы - хороший способ расширить собственный запас слов и улучшить свои грамматические, и лексические способности. Однако некоторые родители даже не догадываются, какие преимущества могут обеспечить собственному ребенку, если регулярно будут читать им интересные книги с раннего возраста. Такой совместный досуг не только расширит фантазию малышей. Есть 7 уникальных черт, которые может получить ребенок благодаря чтению.

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