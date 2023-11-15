Какими чертами характера можно наделить ребенка, если читать ему книжки с маленького возраста - ответ удивит.

Не зря говорят, что книги - это лучший источник знаний для человека. Полезную информацию из них мы черпаем еще малышами, с самого детства.

Момент, когда мама заворачивает в теплое одеяло и начинается совместное путешествие в мир сказок, едва ли не самое теплое воспоминание детства для многих. Однако книги - это не только о таких счастливых мгновениях или о полезной информации. Оказывается, что они способны наделить 7 уникальными чертами тех, кому с детства читали истории, пишет HackSpirit.

Личными наблюдениями поделилась учительница, которая длительное время работала в начальных классах.

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7 черт, которые можно привить ребенку, если читать ему книжки

1. Языковые навыки. Отмечается, что учителям начальных классов всегда очевидна разница: они сразу видят, кому из детей дома читают родители, а кому нет. Это очевидно из-за различий в развитии языковых навыков и обусловлено наличием большего словарного запаса у детей, которые регулярно слушали сказки или читали вместе родителями.

"В письменных работах они использовали различные слова и могли выражаться четко и часто, со вкусом. А в разговоре появлялись случайные слова, которые не всегда ожидаешь услышать от 8-летнего ребенка. Это всегда заставляло меня удивляться силе чтения", - отметила специалист.

По ее словам, в 9 случаях из 10 это объяснялось тем, что дома мама или папа читали ребенку книгу, оттуда он и запоминал слова.

2. Эмпатия, большая чувствительность ребенка. Истории, которые читают родители детям, заставляют их больше представлять, задумываться о чувствах, которые испытывают герои историй. На протяжении жизни люди, которым читали, способны лучше понимать эмоции других, проявлять сочувствие. Из этого следует следующая уникальная черта.

3. Социально-эмоциональные навыки. Проблемы с начальником, ссоры с близкими, недоразумения в личных отношениях - с упомянутыми возможными проблемами легче справиться, если имеешь подобный опыт и "пережил" такие ситуации. Но жизнь одна. Казалось бы, невозможно почувствовать и преодолеть абсолютно все испытания. Но когда вам читают в детстве, вы живете не просто собственной жизнью, вы уже живете тысячами жизней. Потом это очень помогает ориентироваться в социально-эмоциональных навыках во взрослой жизни.

4. Способность к аналитике и критике. Книги заставляют задуматься о множестве "жизненных" вопросов. Не важно, это фразы из известных бестселлеров о" Гарри Поттере", поучительные детские истории или приключенческие сюжеты. Что-то вроде: "Как ты думаешь, почему Гарри рассердился, когда Рон не послушал его?" - уже побуждает детей мыслить аналитически и критически. Учит "думать между строк" и искать нюансы. Неудивительно, что во взрослом возрасте это может помочь человеку в обучении и карьерном росте.

5. Эмоциональная связь с родителями. Уже упоминалось, что многие люди с теплотой вспоминают о моментах, когда им читали книги родители. Но не всем так везет. Некоторые вспоминают с грустью о том, что родным не хватало на них времени. Чтение книги ребенку на ночь влияет на его эмоциональную связь с вами на подсознательном уровне. Поэтому, несмотря на дела, не стоит терять эти мгновения.

6. Немалый багаж знаний. Приключенческие истории Жюля Верна и другие подобные шедевры литературы - это шанс углубить базовые знания ребенка о множестве вещей: о том, как формировался мир, о его истории, о каких-то антропологических или научных исследованиях. Как правило, дети, которым в детстве читали книги, имеют не только более обширные знания, но и сами стремятся получать новую информацию на протяжении жизни.

7. Терпение и настойчивость. Некоторые эпические романы состоят из целой серии книг, поэтому дочитать их все, не теряя интерес к истории и запоминая все сюжетные события, не легко. Это требует терпения, настойчивости и терпения. Учит человека с детства преждевременно не сдаваться. Почитатели книг знают, что иногда книга может казаться обманчиво скучной, но потом увлечь так, что ее не захочется оставлять до самого конца.

Почему дети не любят читать

По словам писательницы Татьяны Стус, одна из причин, почему некоторые дети не любят читать - плохая школьная программа. Часто в обязательные произведения детской литературы входит контент, который не соответствует возрастным и эмоциональным запросам детей. Получается так, что 99% процентов литературы - просто не интересна ребенку, говорит Стус. Читай в материале о том, как родителям привить любовь ребенка к книге, какие из них выбрать и стоит ли навязывать малышам именно свои "любимые" истории.

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