Низкая самооценка может лишить вас мотивации двигаться вперед и достигать своих целей, поэтому с этим стоит бороться. В статье УНИАН вы сможете ответить себе на такие вопросы: "Почему у меня низкая самооценка?" и "Как повысить самооценку и уверенность в себе?"

В мире очень много людей, у которых действительно низкая самооценка. А все из-за травм детства, людей, которые могли пошатнуть вашу уверенность в себе, буллинга в школе и прочих обстоятельств. Однако неуверенность в собственных силах играет с вами исключительно злую шутку. Она не позволяет стать по-настоящему счастливым человеком, добиться успеха и даже построить здоровые отношения.

Ранее УНИАН рассказывал, как влюбить в себя мужчину, а сегодня вы узнаете, как повысить самооценку самой себе, чтобы быстрее добиться желаемого результата.

Первый шаг к решению проблемы - ее осознание. Поэтому вам честно стоит ответить себе на вопрос "Почему у меня низкая самооценка?" Возможно, вы боитесь ошибиться или стать посмешищем в глазах окружающих? Если это так, вам стоит понять одну истину: свою жизнь вы должны прожить так, чтобы вам было хорошо. Помните, что люди приходят в вашу жизнь и уходят из нее, а единственный человек, который остается с вами всегда - вы сами.

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Как повысить свою самооценку - советы психолога

Хвалите себя. Попробуйте обрести гармонию внутри себя. Что для этого нужно? В первую очередь хвалите себя даже за самые маленькие достижения. Например, вы впервые за год сделали утреннюю зарядку. После этого подойдите к зеркалу и похвалите себя, подумайте, что вы стали еще лучше.

Прекратите сравнить себя с другими. Все люди разные, и это совсем не значит, что кто-то лучше, а кто-то хуже. Природой так было придумано, что у каждого из нас свой талант. Лучше направьте свою энергию на развитие собственных талантов, и вы увидите, что ваш мир заиграет новыми красками. Так вы почувствуете в себе силу и даже преимущество над другими.

Общайтесь с позитивными людьми. Если в вашей жизни есть токсичные люди, то с ними стоит разорвать любые отношения. Подумайте сами: что они приносят в вашу жизнь, кроме негатива? Если ответ "ничего", смело обрывайте все связи и стройте отношения только с теми, кто заряжает вас и подталкивает к новым свершениям. При этом и сами будьте для людей тем "мотором", который способен "завести" на любые подвиги.

Произносите аффирмации. Возможно, это смешно звучит и вы не верите во все эти штуки, но на самом деле они отлично работают на уровне вашего подсознания. Ежедневно повторяйте фразы "Я обретаю уверенность в себе", "Я самая красивая и умная", "У меня очень много талантов", "Я счастливый человек", "Я добилась уже многого, а впереди меня ждет только лучшее". Уже через несколько дней вы будете поражены результатом.

Перестаньте ругать себя. Каждый человек имеет право на ошибку. И поверьте: ничего не случится, если вы ее допустите. Никто вас за это не накажет. Вам стоит научиться принимать себя такой какой вы есть и любить себя даже если вы где-то промахнулись.

Ранее УНИАН перечислил аффирмации на любовь. Эти фразы помогут привлечь достойного мужчину.

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