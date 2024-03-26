В центре внимания - крымская вершина Большого Атлеша на мысе Тарханкут.

Сложная оптическая иллюзия с мысом Тарханкут - загадка для гения, которую следует решить за 8 секунд.

УНИАН подготовил необычную оптическую иллюзию, где в центре внимания скалы Большого Атлеша, что во временно оккупированном украинском Крыму (речь идет о мысе на западе полуострова). На картинке мы спрятали сову, которую не просто увидеть из-за наших маленьких обманок.

Особенности иллюзии: картинка полна различными оттенками серых цветов, она не слишком контрастная, однако на ней есть много деталей. Советуем решить заранее, как будете искать сову. Возможно, стоит дать глазам несколько секунд, чтобы привыкнуть к этой серости и выхватить главное, но выбор за вами.

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Наши советы: сконцентрируйтесь, поставьте таймер на телефоне, чтобы не проиграть во времени, помните - это развлекательное упражнение, а не тест. Вы всегда можете усовершенствовать способности, если с этой иллюзией справиться не получится. Если готовы, смотрите ниже.

Найдите сову за 8 секунд на крымской горе:

Надеемся, наша иллюзия дала вам ощущение победителя-исследователя. Отметим, что подобные упражнения чрезвычайно полезны для мозга, они помогают в развитии внимательности. Если вам понравилось, ищите у нас больше задач на подобную тематику. А ниже ответ на нашу головоломку.

Вот, где пряталась сова:

Больше о мысе Тарханкут

Фото наш корреспондент сделал 1 сентября 2010 года. Мыс Тарханкут - чрезвычайно живописная местность. Во времена, когда Крым был под контролем Украины, эта скала была популярным местом для дайверов, виндсерферов, фанатов кайтинга. Обычно летом море вблизи скалы прогревается до +28 °C. Поблизости нет рек, морская вода кажется кристально чистой.

С давних времен о мысе Тарханкут сохранилось множество легенд и преданий романтического характера, поэтому ежегодно туда приезжало немало влюбленных. Эта территория также имеет очень интересное географическое положение, что существенно отличает ее по климатическим условиям от других мест на Крымском побережье.

Сейчас, из-за нападения РФ, украинцы не имеют возможности насладиться красотой одного из самых романтичных уголков мира. Однако Украина ежедневно работает над тем, чтобы деоккупировать эту территорию. Осенью 2023 года наши разведчики вступили там в бой с оккупантами в рамках одной из спецопераций. Недавно глава ГУР Буданов говорил, что готовит там серьезную диверсию.

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