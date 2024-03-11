Происходит проверка правильности утверждений разведки о путях подхода и ухода оттуда.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил о подготовке к серьезной операции во временно оккупированном Крыму. Об этом свидетельствуют миссии боевых подразделений в Черном море.

"Это все - подготовительные мероприятия к серьезной операции в Крыму. Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и отхода оттуда. Кроме того, это хорошее послание для населения, которое живет в оккупации уже 10 лет. Многие из них верят в то, что их забыли", - рассказал в документальном фильме "Война за море: от Днепра до Крыма", премьера которого состоялась 10 марта в эфире телемарафона.

Украинские разведчики участвовали в планировании и реализации боевых миссий, связанных одним стратегическим замыслом. Поэтому они смогли поделиться деталями войны за море в 2022-2023 годах. В частности, летом 2023 года бойцы спецподразделения "Шаман" воспользовались невнимательностью оккупантов и переправились на левый берег Херсонской области.

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"Мы поняли, что противник недостаточно осведомлен в обстановке. Осуществили на лодках заход на территорию противника в межпозиционное пространство, высадились, сразу произошло несколько интенсивных столкновений с наблюдательными постами противника. Некоторые наблюдательные посты были почти в полном составе уничтожены или взяты в плен", - рассказал о начале создания левобережного плацдарма командир спецподразделения с позывным "Шаман".

В июле того же года бойцы спецподразделения "Тимура" вернули под контроль государства нефтегазодобывающую платформу "Украина", а позже участвовали в крымской операции "Пробуждение силы".

"У врага не будет господства в море никогда, что бы они там себе не придумывали. Это наше Черное море, это наши "вышки", наш Крым, наш Змеиный остров", - подчеркнул командир спецподразделения ГУР МОУ.

Как добавляется, уничтожение кораблей вражеского флота - это зона ответственности спецподразделения Group 13. Их командир с позывным "Тринадцатый" отметил, что каждая подобная миссия требует тщательной подготовки.

"Мы понимаем как надо маневрировать, под каким углом заходить, с какой стороны. Мы оцениваем очень много факторов перед тем, как атаковать. И после этого уже начинается поиск цели. После обнаружения, когда борта выходят на выгодную позицию, осуществляется одновременная атака всеми бортами", - отметил военный.

Ситуация в оккупированном Крыму

В последнее время российские оккупанты стали чаще жаловаться на взрывы в Крыму и атаки на их военные объекты. Так, 3 марта на полуострове прогремели мощные взрывы в районе нефтебазы.

А уже на следующий день россияне сообщили о "ракетной атаке", которая якобы была осуществлена на авиабазу армии РФ "Гвардейское".

Член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев недавно заявил, что когда незаконно построенный Керченский мост уничтожат, у россиян, которые поселились на полуострове за время его оккупации, начнется паника. Они начнут бежать из украинского Крыма.

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