Попробуйте справиться со сложной головоломкой со спичками / коллаж УНИАН с фото pixabay.com

Головоломки со спичками помогают развить логическое мышление, и если вы хотите немного поработать над собой, постарайтесь справиться с чрезвычайно сложной задачей.

Нужно сделать так, чтобы уравнение 1+4=3, "выложенное" спичками, стало правильным. Для этого необходимо переместили только одну спичку. Как отмечает fresherslive.com, эту головоломку способен решить только гениальный человек.

Если вы считаете эту задачу простой - можете усложнить ее, установив временной лимит на ее выполнение.

Видео дня
Чтобы уравнение стало правильным, - переместите одну спичку / рисунок fresherslive.com

Не корите себя, если не сможете справиться с этой сверхсложной головоломкой. И все же не сдавайтесь после первой попытки. Возможно, именно второй "подход" станет удачным.

А теперь мы покажем вам, как нужно было действовать, чтобы уравнение 1+4=3 стало правильным.

Чтобы уравнение стало правильным, нужно переместить одну спичку / рисунок fresherslive.com

Такой правильный ответ

После знака равно в уравнении должна быть цифра 5 / рисунок fresherslive.com

Вот какая интересная оптическая иллюзия была опубликована ранее

СМИ опубликовали рисунок, на котором была изображена горная местность, и на нем нужно за 20 секунд найти 10 спрятанных животных.

Отмечалось, что всего на рисунке "притаились" 15 животных, но за указанное время только исключительно наблюдательные люди смогут найти 10 из них.

Вас также могут заинтересовать новости: