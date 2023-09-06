Если вам задание показалось легким - его можно очень просто усложнить.

Головоломки со спичками помогают развить логическое мышление, и если вы хотите немного поработать над собой, постарайтесь справиться с чрезвычайно сложной задачей.

Нужно сделать так, чтобы уравнение 1+4=3, "выложенное" спичками, стало правильным. Для этого необходимо переместили только одну спичку. Как отмечает fresherslive.com, эту головоломку способен решить только гениальный человек.

Если вы считаете эту задачу простой - можете усложнить ее, установив временной лимит на ее выполнение.

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Не корите себя, если не сможете справиться с этой сверхсложной головоломкой. И все же не сдавайтесь после первой попытки. Возможно, именно второй "подход" станет удачным.

А теперь мы покажем вам, как нужно было действовать, чтобы уравнение 1+4=3 стало правильным.

Такой правильный ответ

Вот какая интересная оптическая иллюзия была опубликована ранее

СМИ опубликовали рисунок, на котором была изображена горная местность, и на нем нужно за 20 секунд найти 10 спрятанных животных.

Отмечалось, что всего на рисунке "притаились" 15 животных, но за указанное время только исключительно наблюдательные люди смогут найти 10 из них.

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