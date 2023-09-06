Головоломки со спичками помогают развить логическое мышление, и если вы хотите немного поработать над собой, постарайтесь справиться с чрезвычайно сложной задачей.
Нужно сделать так, чтобы уравнение 1+4=3, "выложенное" спичками, стало правильным. Для этого необходимо переместили только одну спичку. Как отмечает fresherslive.com, эту головоломку способен решить только гениальный человек.
Если вы считаете эту задачу простой - можете усложнить ее, установив временной лимит на ее выполнение.
Не корите себя, если не сможете справиться с этой сверхсложной головоломкой. И все же не сдавайтесь после первой попытки. Возможно, именно второй "подход" станет удачным.
А теперь мы покажем вам, как нужно было действовать, чтобы уравнение 1+4=3 стало правильным.
Такой правильный ответ
Вот какая интересная оптическая иллюзия была опубликована ранее
СМИ опубликовали рисунок, на котором была изображена горная местность, и на нем нужно за 20 секунд найти 10 спрятанных животных.
Отмечалось, что всего на рисунке "притаились" 15 животных, но за указанное время только исключительно наблюдательные люди смогут найти 10 из них.