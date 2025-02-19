Он пояснил, как эти четыре привычки воспитания закладывают основу эмоционального благополучия ребенка.

Воспитание детей - это не только обеспечение, защита или дисциплина. Это также обучение одному навыку, который формирует будущее ребенка больше, чем оценки или таланты - эмоциональному интеллекту, пишет Forbes.

Психолог Марк Трэверс отметил, что эмоциональный интеллект, это не то что приходит само собой, ему нужно учиться. "Если родителей никогда не учили понимать и регулировать свои эмоции, научить этому детей может быть непросто", - отметил он.

Он назвал четыре привычки воспитания, которые закладывают основу эмоционального благополучия ребенка.

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1. Обучение детей распознаванию своих эмоций

Представьте, что ваш ребенок приходит домой в слезах после ссоры с другом. Вы можете инстинктивно сказать: "Не расстраивайся", но это отбрасывает его чувства. Родители с эмоциональным интеллектом помогают детям определять и называть свои эмоции, а не подавлять их.

Этот процесс, называемый"маркировкой аффекта", снижает эмоциональный стресс и улучшает эмоциональную регуляцию. Называние эмоций задействует регуляторные процессы мозга, что облегчает управление подавляющими чувствами.

При этом маркировка аффекта помогает регулировать эмоции независимо от того, когда это делается - сразу или с задержкой. Однако маркировка эмоций наиболее эффективна в ситуациях высокой интенсивности, тогда как в моменты низкой интенсивности она иногда может усиливать стресс.

Это означает, что родителям не нужно торопить детей называть свои эмоции в каждой ситуации. Вместо этого они могут наблюдать, подтверждать и направлять своего ребенка, когда тот будет готов.

Вот как помочь детям лучше понять свои эмоции:

Обозначайте эмоции в повседневных ситуациях. Читая книгу или смотря фильм, спрашивайте: "Как вы думаете, что чувствует этот персонаж?"

Признавайте их эмоции, говоря, например: "Я вижу, что ты расстроен. Ты хочешь поговорить об этом?"

Предлагайте выбор эмоций. Если ребенку сложно выразить свои чувства, помогите уточнить: "Ты чувствуешь грусть или разочарование?"

Практикуйтесь, когда эмоции спокойны. Проводите эти обсуждения вне эмоционально напряженных моментов.

Моделируйте маркировку аффекта. Покажите им, как это делается. Вы можете сказать: "Я расстроен, потому что все пошло не так, как планировалось, но я попробую еще раз завтра" или "Я очень рад этой новости! Она вселяет в меня надежду на то, что будет дальше".

Как только дети научатся распознавать свои эмоции, следующим шагом станет обучение тому, как справляться с трудностями, не полагаясь на то, что родители все исправят за них.

2. Предлагайте руководство, а не устраняйте препятствия

Стойкие дети - это не те, кто никогда не испытывает трудностей; это те, кто учится справляться с трудностями самостоятельно.

Эмоционально грамотные родители направляют детей к решениям, а не исправляют все за них. Когда ребенок сталкивается с конфликтом, вместо того чтобы сказать: "Просто перестань с ним играть", они спрашивают: "Как ты думаешь, какой лучший способ с этим справиться?" Такой подход развивает навыки решения проблем, уверенность в себе и эмоциональную устойчивость.

Авторитетное воспитание, характеризующееся теплотой, структурированностью и руководством, помогает детям развивать более сильные навыки решения проблем. Родители, которые поощряли независимое мышление, а не предлагали прямые решения, воспитывали детей, которые были более уверенными и способными справляться с трудностями.

Вот как направлять, а не исправлять ситуацию для вашего ребенка:

Задавайте открытые вопросы. Вместо того чтобы давать прямые решения, спросите: "Как вы думаете, что здесь лучше всего сработает?"

Поощряйте мозговой штурм. Помогите им перечислить возможные решения и взвесить все за и против.

Оценивайте их эмоции. Даже если решение неясно, признайте их чувства: "Это звучит расстраивающе. Я понимаю, почему ты расстроен".

Поддерживайте, но не спасайте. Предлагайте руководство, позволяя им взять на себя инициативу в решении проблем.

Хвалите усилия, а не только результаты. Подкрепляйте рост, признавая попытки: "Мне нравится, как ты продумал эту проблему".

Позволяя детям справляться с трудностями с поддержкой, а не вмешательством, они развивают уверенность и способность самостоятельно справляться с будущими трудностями.

3. Регулирование эмоций вместо импульсивной реакции

Дети часто учатся эмоциональной регуляции не из того, что им говорят родители, а из того, что они наблюдают за тем, как это делают их родители. Родители, которые испытывают трудности с регуляцией эмоций, например, подавляют эмоции или не осознают их, также испытывают трудности с пониманием эмоций своего ребенка.

Эта сниженная способность размышлять и реагировать вдумчиво может привести к реактивному воспитанию, что затрудняет детям развитие навыков саморегуляции. Если родители реагируют импульсивно в стрессовых ситуациях, дети учатся делать то же самое. Однако, когда дети наблюдают, как взрослые спокойно справляются с эмоциями, они копируют это поведение и развивают более сильный эмоциональный контроль.

Вот как моделировать эмоциональную регуляцию:

Делайте паузу перед реакцией. Сделайте глубокий вдох, прежде чем реагировать на разочарование.

Признайте свои эмоции. Скажите: "Сейчас я чувствую себя подавленным, поэтому я остановлюсь на минутку, чтобы подышать".

Используйте успокаивающие приемы. Демонстрируйте глубокое дыхание или отойдите на минуту.

Извинитесь, когда это необходимо. Если вы плохо отреагируете, покажите пример ответственности: "Раньше я был расстроен, и мне жаль. В следующий раз я справлюсь с этим по-другому".

Когда дети видят, что эмоций не нужно бояться, а нужно с ними справляться, у них появляется уверенность, чтобы справляться с жизненными трудностями. Однако, чтобы эта уверенность укоренилась, им нужна среда, где их эмоции слышат и уважают.

4. Создание безопасного пространства для выражения эмоций

Детям необходимо чувствовать, что их эмоции имеют значение. Когда их чувства постоянно игнорируются фразами вроде "Ты слишком остро реагируешь" или "Это не имеет большого значения", они могут начать подавлять эмоции, а не учиться их регулировать.

У родителей, которые подтверждали эмоции своих детей, дети имели более высокий уровень настойчивости, ключевую черту, связанную с долгосрочным успехом. Дети, эмоции которых признавались без осуждения, демонстрировали большую настойчивость в выполнении заданий.

Вот как создать эмоционально безопасную среду:

Слушайте без осуждения. Вместо того чтобы игнорировать чувства, скажите: "Это звучит сложно. Я вас понимаю".

Избегайте токсичного позитива. Вместо "Просто будьте счастливы" попробуйте: "Это нормально - чувствовать грусть. Вы хотите поговорить об этом?"

Поощряйте открытые разговоры. Спрашивайте: "О чем ты сегодня думаешь?", не пытаясь немедленно исправить ситуацию.

Уважайте их эмоциональный процесс. Позвольте им пережить и побыть со своими эмоциями, вместо того чтобы немедленно отвлекать их. Когда дети чувствуют себя в безопасности, выражая эмоции, они развивают эмоциональную устойчивость, которая сохраняется и во взрослой жизни. Воспитание эмоционально умных и устойчивых детей заключается не в предотвращении трудностей, а в оснащении их навыками преодоления трудностей. Привычки, которые родители формируют, не просто формируют детство, но и создают пожизненную основу для успешности своих детей.

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