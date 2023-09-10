Внимательно рассмотрите иллюстрацию и помните о времени!

Оптические иллюзии и разнообразные головоломки – прекрасный тренажер внимания и "разминка" для мозга. Однако эта головоломка ставит в тупик многих людей и большинство дает неправильный ответ.

Перед вами иллюстрация, на которой изображен бал во дворце. Ваша задача – внимательно ее рассмотреть и найти привидение среди гостей. Но есть небольшой нюанс: сделать это надо в течение 30 секунд.

Удалось ли вам найти привидение на картинке? Если да – поздравляем, вашему вниманию можно лишь позавидовать.

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Если же призрака не нашли, мы вам немного в этом поможем:

Другие головоломки, которые вам понравятся

В сети "гуляет" одна фотография, на которой необходимо найти жирафа. Справиться с этой задачей могут лишь 2% людей. Гарантируем, эта головоломка "сломает" ваш мозг.

Еще одна интересная головоломка, которую мы советуем вам попробовать разгадать, не имеет ограничений по времени. Эту математическую загадку могут решить лишь единицы – вам необходимо правильно переместить спички.

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