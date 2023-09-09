Внимательно посмотрите на снимок. Видите жирафа? А он там 100% есть.

Только 2% людей с очень острым зрением могут обнаружить жирафа на этом снимке за 5 секунд.

Как пишет jagranjosh, оптические иллюзии - это изображения, которые обманывают глаз и мозг, заставляя их видеть то, чего на самом деле нет. Или наоборот, глядя на такую картинку, ваш мозг категорически отказывается видеть очевидные вещи на ней.

Одним из видов оптической иллюзии являются фото с животными. Эти иллюзии создаются с помощью узоров и форм. Животное часто настолько хорошо замаскировано, что его трудно заметить с первого взгляда.

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Чтобы найти спрятанное животное в оптической иллюзии, вам нужно задействовать свои глаза и мозг вместе. Вам также необходимо проявить терпение и настойчивость. Поиск спрятанного животного может занять несколько минут.

Если вы ищете вызов, попробуйте эту оптическую иллюзию. Сможете ли вы найти жирафа на картинке за 5 секунд?

Оптические иллюзии - отличный способ бросить вызов своему разуму и улучшить зрительное восприятие.

Если у вас возникли проблемы с поиском жирафа, не волнуйтесь. Ниже мы опубликуем ответ.

Итак, вы нашли спрятанного жирафа? Если да, поздравляем! У вас развита наблюдательность. Если вы не нашли спрятавшегося жирафа, не волнуйтесь, вы не одиноки. Эта оптическая иллюзия довольно сложна.

Еще оптические иллюзии для "прокачки" мозга

Оптическая иллюзия для людей с острым зрением: найдите 4 спрятанных яблока за 11 секунд.

Еще одна сложная оптическая иллюзия предлагает найти пчелу в комнате за 7 секунд.

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