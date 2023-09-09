Психологи говорят, что даже с помощью обмана зрения можно узнать реальные желания человека.

Очень часто женщины жалуются на недостаток внимания от мужчины. Он ссылается на занятость, но сердце чувствует подвох, и для того, чтобы выяснить, на самом деле ли он занят или просто выдумывает оправдания, покажите ему эту картинку. Для чего нужны оптические иллюзии, как не для этого?

Обалденная оптическая иллюзия - картинки, срывающие маски

Такие картинки-иллюзии с ответами помогут вам разобраться в поведении своего любимого человека или даже самой себя. Вам достаточно просто показать ему изображение и спросить, что он видит. Дальше быстро прочитайте трактовку значения - уверены, вы будете в шоке.

Женщина

Если человек, которого вы тестируете, в первую очередь увидел силуэт девушки, значит, он тот еще романтик и семьянин. Отношения и любовь для него - самое важное, поэтому, даже если он не видится с вами из-за занятости, будьте уверены, что так оно и есть. Находиться в паре, чувствовать, любить - в этом смысл его жизни, без своей половинки такой человек ощущает себя неполноценным и слабым.

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Петух

Тот испытуемый, который увидел петуха, делает акцент на карьере. Личные достижения для него важнее, чем любовные отношения. Он уверен, что взлет по карьерной лестнице, профессионализм и работа - это единственная правильная мотивация, а также показатель самодостаточности и успешности человека. Такая личность может даже отказаться от любовных отношений, если поймет, что они мешают ее реализации.

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