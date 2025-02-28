Тест для проверки уровня IQ: лишь единицы заметят среди людей инопланетянина

Он и вправду очень хорошо замаскировался.

Считается, что регулярное решение головоломок может замедлить когнитивное старение. Такие тренировки мозга развивают логику, память, внимание и креативное мышление.

Готовы проверить свой уровень внимательности и IQ? Перед вами интересная визуальная головоломка, которая заставит ваш мозг работать на полную!

На картинке - пятеро улыбающихся музыкантов, которые позируют для совместного фото вместе со своими инструментами. Они выглядят вполне обычно, но среди них скрывается настоящий инопланетянин! Ваша задача - найти его как можно быстрее.

Видео дня

Внимательно посмотрите на картинку. У вас есть всего 5 секунд, чтобы найти среди музыкантов пришельца!

Если вам удалось это сделать за считанные секунды - поздравляем! У вас замечательное внимание к деталям.

Ответ

Если вы присмотритесь внимательнее, то заметите, что один из музыкантов имеет... три руки! Это и есть доказательство его инопланетного происхождения. Люди не могут иметь лишних конечностей, так что теперь вы знаете, кого разоблачили!

Другие задания на внимательность и логику

Если справились с этой задачкой, то точно сможете найти логическую ошибку на рождественской картинке. Здесь также есть ограничения во времени, чтобы искать было интереснее.

Кроме того, попробуйте разыскать среди воронов птицу другого вида. На первый взгляд может показаться, что птицы одинаковые, однако это не так.

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