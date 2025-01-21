Эта волшебная оптическая иллюзия похожа на иллюстрацию из детской сказки.

Как известно, быстрее всего с хитрыми головоломками и оптическими иллюзиями расправляются люди с самым острым зрением и самым сильным умом.

Определите, способны ли вы справиться в определенное время, прямо сейчас!

Перед вами зеленая полянка, на которой растет сказочное дерево и множество зелени. На ветвях - много воронов и только одна птица другого вида. Вам нужно успеть найти ее за пять секунд.

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При необходимости установите таймер, чтобы не отвлекаться на время.

Ответ на иллюзию

Лишней птицей на этой картинке является обычный голубь, который спрятался между серыми и черными воронами на нижней ветке дерева.

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Если вам нравится искать лишнее на фотографиях и картинках, то стоит попробовать решить похожую оптическую иллюзию. Она также с птицами - надо найти фазана среди кучи петухов.

Также можно проверить не только свою внимательность, но и умение логически мыслить. Попробуйте посмотреть на изображение и быстро определить, что с ним не так.

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