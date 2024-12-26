На этой рождественской картинке есть детали, которые выбиваются из общей логики.

Головоломки в картинках, кроме того, что позволяют весело и интересно провести время, также бросают вызов вашему мозгу. Они являются отличным способом повысить умственные способности и навыки нестандартного мышления, поддерживать силу памяти. Головоломки также являются усилителями настроения. Когда вы решаете головоломку, ваш мозг увеличивает выработку дофамина - вещества, которое отвечает за ваше настроение.

Попробуйте спправиться с этой новой праздничной головоломкой - вам нужно найти грубую ошибку на картине всего за 5 секунд.

На изображении семья проводит время вместе в рождественский вечер – мама и дети украшают елку, которая уже вся увешана игрушками и нарядными гирляндами.

Видео дня

Однако на картинке есть детали, которых здесь попросту не может быть. Сможете ли вы их найти? Вам нужно быть внимательными, но быстрыми, потому что ваше время ограничено 5 секундами. Тщательно просканируйте всю картинку – заметили ли вы странную деталь?

Чтобы проверить себя, посмотрите ответ ниже. Ошибки выделены для вашего удобства.

Если вам было весело решать эту головоломку, попробуйте также другие: найдите белку среди котят за 7 секунд или попробуйте вычислить грубую ошибку в саду за 5 секунд.

Вас также могут заинтересовать новости: