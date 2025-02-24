Чтобы в достаточно молодом возрасте не пить препараты для потенции, мужчинам стоит придерживаться одной диеты.

Мужчины-украинцы во время войны сталкиваются с большим количеством стрессовых факторов, которые ударили по их "сексуальной силе", и из-за этого здоровая мужская потенция стала больной темой - и не только для тех, кому более 40 лет.

Некоторые мужчины интересуются, какие есть препараты для потенции, какое средство можно назвать самым безопасным, и есть ли продукты или травы, которые могут помочь справиться с такой деликатной проблемой.

Стоит отметить, что средства для повышения потенции в пожилом возрасте необходимо подбирать с большой осторожностью и не самостоятельно – обязательно нужно обратиться к врачу, поскольку такие препараты повышают артериальное давление. Благодаря тому, что повышается давление, кровь лучше поступает в органы малого таза, и "оживает" мужское достоинство.

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Но препараты имеют большой минус – они способны вернуть эрекцию только на считанные часы. Поэтому, чтобы быть королем в постели без таблеток, нужно следить за своим здоровьем – правильно питаться, соблюдать питьевой режим и добавить в рацион продукты, которые считаются полезными для мужского здоровья.

Самое безопасное средство для повышения потенции

По словам фармацевтов, одними из самых безопасных средств для улучшения потенции являются препараты, в состав которых входит действующее вещество тадалафил, которое создано искусственно.

У таких таблеток меньше всего побочных эффектов, и они "работают" на протяжении 36 часов. Средства на основе тадалафила считаются безопасными для людей пожилого возраста, у которых нет сердечно-сосудистых заболеваний. В общем, с точки зрения быстроты получения желаемого эффекта и безопасности, такие препараты - лучшее средство для потенции.

Медики отмечают, что нет народных средств для повышения потенции у мужчин, в том числе трав, которые могут обеспечить быстрый эффект.

Средства для потенции не понадобятся еще долго – как нужно питаться

Каждый, наверное, хотя бы раз слышал об афродизиаках – так называют некоторые продукты, которым приписывают свойство улучшать половую активность и сексуальное влечение. Одними из самых широко известных афродизиаков являются морепродукты. Конечно же, нельзя утверждать, что можно съесть, к примеру, ведро устриц и потенция вернется, - это сказка для взрослых. В то же время правильное питание может иметь прямое влияние на мужское здоровье.

Если придерживаться правильного питания и режима питья, риск того, что возникнут проблемы с сердечно-сосудистой системой, а соответственно и со снабжением кровью органов малого таза, уменьшится.

К примеру, полезной для мужчин можно назвать популярную сейчас средиземноморскую диету, которая предполагает потребление, кроме традиционных для украинцев овощей и фруктов, в том числе и морепродуктов, нежирных сортов мяса (говядины, индейки, курятины, кролика), орехов, сыров и оливкового масла.

Западный эксперт Лори Райт, которая представляла Американскую академию питания и диетики, назвала продукты, которые входят в состав средиземноморской диеты и прослыли афродизиаками. Информацию эксперта размещало "ВВС News Україна". По словам Райт, есть продукты, в которых содержится аминокислота L-аргинин, и это вещество после потребления человеком в организме превращается в оксид азота. И именно благодаря оксиду азота может увеличиваться кровообращение. L-аргинин есть в натуральных продуктах, в частности, в говядине и грецких орехах, и они могут играть роль средства для потенции.

Эксперт добавила, что афродизиаками можно назвать и темный шоколад, чеснок, ягоды (виноград, а также натуральный напиток из него - вино) и яблоки, поскольку в них есть вещество под названием кварцетин, которое тоже способно улучшить кровообращение.

Натуральными помощниками для улучшения мужской силы являются и такие продукты:

Сардина.

Авокадо.

Скумбрия.

Лосось.

Во всех этих продуктах много омега-3, и благодаря этой жирной кислоте кровоснабжение органов нижнего таза также может стать лучше.

Эксперт отметила, что эффект от потребления таких продуктов смогут заметить только те мужчины, которые имели проблемы с кровообращением.

Медики не раз подчеркивали, что самый важный напиток для поддержания здоровья – обычная вода. Сейчас нет нормы потребления воды. Стоит равномерно распределять количество выпитой жидкости в течение дня. Если правильно питаться, пить достаточно воды (если моча ненасыщенного цвета – жидкости выпито достаточно), то мужчине долго не понадобится средство для потенции.

Ранее УНИАН писал, что едят долгожители. Директор исследовательской программы здорового долголетия в Университете Сиднея Луиджи Фонтана посоветовал людям попробовать выделить на протяжении недели два дня, на протяжении которых нужно потреблять только растительную пищу.

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