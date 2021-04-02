Соединенные Штаты Америки ошибочно ввели санкции против владельца итальянского ресторана в Вероне. Мужчине пришлось несколько месяцев добиваться их отмены.
Читайте такжеАмериканец нейтрализовал преступника вибратором (фото)Как сообщает BBC, санкции были применены к некоему Алессандро Баццони.
Мужчина в январе был внесен в санкционный список, который бывший президент США Дональд Трамп подписал в последние дни пребывания в должности. Касались санкции экспорта нефти из Венесуэлы.
Однако впоследствии оказалось, что Баццони попал под санкции США по ошибке. Мужчину спутали с его полным тезкой. Прошло несколько месяцев и этой весной ресторатора убрали из санкционного списка.
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