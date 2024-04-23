Из этих продуктов можно приготовить множество питательных и вкусных блюд.

Средиземноморская диета считается одним из самых здоровых способов питания, и вы можете следовать ей, используя продукты из местного продуктового магазина, рассказала дипломированный диетолог Шила Пракаш в комментарии Business Insider.

Пракаш поделилась своим типичным списком продуктов для приготовления питательных и вкусных блюд, в который входят листовая зелень, свежие цитрусовые, бобовые и цельнозерновые продукты. И все из них вы с легкостью сможете найти в магазине рядом с домом.

Как отмечает Пракаш, одним из ее основных продуктов в походах по магазинам является листовая зелень, поскольку это удобная и полезная составляющая практически к любому блюду, ведь ее не нужно готовить.

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Кроме того, зелень богата витаминами, такими как витамин К, минералами, такими как кальций и железо, а также антиоксидантами, которые полезны, например, для защиты вашего мозга с возрастом.

Пракаш также всегда запасается лимонами, чтобы придать яркость и сложность разнообразным блюдам.

Добавление кислотности к овощам может помочь усилить вкус, создавая вкусную и богатую питательными веществами еду без мяса (при средиземноморской диете его следует употреблять в умеренных количествах).

Лимоны также являются хорошим источником витамина С, который поддерживает здоровую иммунную систему.

Пракаш сказала, что на ее кухне регулярно чередуются бобы всех видов, как консервированные, так и сушеные, поскольку это отличный источник белка и клетчатки.

Фасоль даже называют суперпродуктом долголетия, поскольку ее обычно едят в тех регионах мира, где люди, скорее всего, доживут до 100 лет (или даже старше). В краткосрочной перспективе употребление большего количества бобовых имеет такие преимущества, как поддержание здоровья пищеварения и помогает вам дольше чувствовать сытость после еды.

Завершая список предметов первой необходимости, Пракаш сказала, что она часто использует полезные углеводы в виде полбы.

"Мне просто нравится его текстура, ореховый вкус, и его очень приятно есть", - сказала она.

Полбу можно использовать в рецептах, в которых требуется рис или макароны, например, для закрепления нежирного источника белка, такого как курица, особенно в пикантных блюдах, чтобы зерна могли впитать весь этот вкус.

В отличие от более очищенных зерен, таких как белый рис, полба богата питательными веществами, такими как белок, клетчатка, витамины группы B и магний.

Ранее греческий шеф-повар рассказала, какие основные продукты она использует в средиземноморской диете. Это, в частности, оливковое масло первого холодного отжима, различные виды бобов и бобовых, орехи и много зелени.

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