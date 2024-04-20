Последовательное соблюдение диеты в средиземноморском стиле может помочь защитить от гипертонии.

Гипертония (высокое кровяное давление) может привести к ряду проблем со здоровьем. Однако некоторые диеты могут снизить риск развития гипертонии, пишет портал MedicalNewsToday.

Исследователи из Греции недавно опубликовали исследование в Европейском журнале клинического питания, которое оценивало людей, придерживавшихся средиземноморской диеты в течение 20-летнего периода. Исследователи обнаружили, что люди, которые последовательно придерживались диеты в средиземноморском стиле, имели меньший риск развития гипертонии (высокого артериального давления), чем у тех, не соблюдает рацион.

Первое долгосрочное исследование влияния средиземноморской диеты на гипертонию

Средиземноморская диета включает овощи, фрукты, орехи, семена, цельнозерновые зерна, бобовые, здоровые масла и умеренное количество рыбы и морепродуктов. Несмотря на то, что признаки диеты должны привести к уменьшению гипертонии, до сих пор не было проведено долгосрочных исследований по этому поводу.

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Исследование началось в 2002 году и продолжалось до 2022 года. Исследование проводилось среди 3 042 человек, проживающих в Греции. Средний возраст участников в начале исследования составлял 41 год, мужчины составляли 44% группы, а женщины 56%. Одним из требований к участию было то, что у участников не должно было быть гипертонии в начале исследования.

Участников побуждали придерживаться средиземноморской диеты, присуждая им баллы за потребление следующих групп пищевых продуктов: фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, картофель, бобовые, рыба, оливковое масло.

Участники могли потерять баллы за потребление "не-средиземноморских" продуктов или продуктов питания, включая молочные продукты с полным жиром, птицу и красное мясо.

В течение 20 лет исследователи следили за участниками, чтобы оценить их диету, проверить свои и исследовать развитие гипертонии, высокого холестерина, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Средиземноморская диета связана со снижением риска гипертонии

На финальном этапе исследователи проанализировали 1415 участников. Они обнаружили, что участники, которые внимательно придерживались средиземноморской диеты, имели самый низкий риск развития гипертонии.

У участников группы, которые хуже придерживались диеты, в конце исследования показатели гипертонии были 35,5%. Средняя группа имела показатель гипертонии 22,5%. Для сравнения, группа, которая придерживалась средиземноморской диеты лучше, имела уровень заболеваемости гипертонией 8,7%.

В целом результаты исследования подчеркивают важность пищевых привычек в уменьшении риска развития гипертонии. Это также показывает, что средиземноморская диета может способствовать снижению риска гипертонии.

В то же время Ченг-Хан Чен, доктор медицинских наук, сертифицированный коллегем-кардиолог и медицинский директор программы структурного сердца в Медицинском центре MemorialCare Saddleback, указал на ключевой недостаток исследования

"Это исследование проводилось в однородной популяции (греческих взрослых), и неизвестно, будут ли результаты соответствующими для более разнообразного населения", - отметил он.

Ранее УНИАН рассказывал об исследовании, которое показывает, что средиземноморская диета может стать вашим ключом к уничтожению нежелательных складок жира на животе, обусловленных старением.

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