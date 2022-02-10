Злоумышленника увидели владельцы квартиры.

Во Львове полицейские сняли с балкона второго этажа мужчину, который посреди ночи ворвался в чужой дом.

Об этом шла речь в сюжете ТСН.

Инцидент произошел около 5 часов утра. Мужчина разбил окно и ворвался в квартиру на втором этаже.

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Владельцы квартиры застали его поличным, так что он бросился бежать через окно. Вот только слезть сам уже не смог.

На место вызвали полицию. Копы, приехавшие на вызов, помогли вору спуститься и оказали первую помощь - он порезался стеклом. Мужчину передали следователям.

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Ранее в Запорожской области мужчина устал идти домой и по дороге залез в чужой дом, чтобы переночевать в тепле.

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