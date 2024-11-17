По словам ученого, один нерв животного отвечает за его привычку стряхивать воду на вашу одежду.

Ученые наконец выяснили, почему собаки имеют привычку отряхиваться от воды, когда вы, например, сидите у бассейна в жаркий день и бросаете палку своему "компаньону", после чего он приносит ее, а затем подходит прямо к вам, "улыбается" и обливает холодной водой вашу сухую одежду. Об этом пишет Live Science.

Согласно новым исследованиям, "мокрый собачий коктейль" является причиной рецептора в коже млекопитающих под названием C-LTMR. Это заставляет животных всех видов, от собак до кошек и мышей, выполнять удивительно последовательное встряхивание, когда их стимулируют капли жидкости на задней части шеи. Результаты соответствующего исследования были опубликованы в журнале Science.

По словам соавтора исследования, докторанта Медицинского института Говарда Хьюза Гарвардской медицинской школы Давэя Чжана, у разных особей и видов животного, как правило, дрожание происходит с одинаковой частотой и похожей схемой - обычно три тряски вперед-назад за раз - и никто не знает, какие рецепторы и нервы отвечают за это.

Видео дня

Исследователи создали генетические мутации у мышей, которые "обесточили" рецепторы их кожи. Они обнаружили, что мыши, которые были не способны определять изменение температуры, все равно дрожали, когда капли масла брызгали им на затылок. При этом мыши без механорецепторных каналов не дрожали.

Поэтому Чжан и его команда сосредоточились на механорецепторах, отслеживая их активность в ответ на капли масла. Они сузили свой фокус до трех рецепторов, каждый из которых реагирует на очень легкое прикосновение. Затем они использовали технику под названием оптогенетика, чтобы активировать светом специфические рецепторы на коже. С помощью этой техники они могли активировать отдельные типы нервов без какого-либо жидкостного стимула.

"Результаты были очевидными: когда исследователи стимулировали тип нерва, который называют С-волокном низкопороговых механорецепторов (C-LTMR), мыши дрожали, как будто их внезапно полили из душа. Чтобы еще раз проверить, исследователи создали мышей без C-LTMR и обнаружили, что они трясутся на 58% меньше, чем обычные мыши, когда их поливают водой", - говорится в статье.

По словам Чжана, C-LTMR долгое время оставались тайной. На основе исследований, проведенных 80 лет назад, считалось, что они создают ощущение щекотки у животных. При этом у людей родственные механорецепторы, которые называются С-механорецепторами, ассоциируются с приятными прикосновениями к коже:

"По сути, это защитная система, чтобы избавиться от потенциально вредных раздражителей".

Вопрос, есть ли у людей, с их кожей без меха, какие-то следы такой трепетной реакции, остается открытым.

"Раньше я отвечал, что люди используют полотенце, чтобы вытереться. Но существует обычная реакция дрожи на легкое прикосновение к шее у людей - просто неясно, связано ли это дрожание с тем, что может почувствовать мокрая собака, прежде чем дрожать. Трудно ответить, является ли это эволюционным продуктом коктейля "мокрый пес" грызунов или пушистых животных", - сказал Чжан.

Другие новости о собаках

Ранее УНИАН писал, что значит, если собака воет, и какие породы "самые разговорчивые". Вой для собак - это один из способов общения. Животные могут воем реагировать на громкие звуки, например, сирену или пение людей.

Также мы сообщали, что есть порода собак, которая не подходит домоседам. Эксперты отметили, что псы породы бордер-колли очень активны, с ними нужно заниматься, поэтому таких животных не стоит заводить тем, кто ведет малоподвижный образ жизни.

Вас также могут заинтересовать новости: