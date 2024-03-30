Представителям одной из пород псов эксперты советуют помогать поддерживать умственную активность.

Есть разные породы собак, и представители одной из них - бордер-колли, очень активные и умные.

Этих псов изначально разводили для того, чтобы они помогали выпасать овец, пишет Bark. У бордер-колли высокий уровень интеллекта и энергии, и они могут быть отличными компаньонами для активных людей. Псы этой породы считаются послушными, они преуспевают в обучении ловкости.

Животные - противоположность "домоседу", их называют порода "без выключателя", сообщает iHeartDogs. Животные любят взаимодействовать с хозяевами и членами их семьи, но нужно постоянно работать с ними - тренировать и мозг и тело, иначе их поведение может стать деструктивным.

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Для того, чтобы умственная активность бордер-колли не снижалась, подойдут интерактивные игры, которые поощряют решение проблем, обучающие занятия или головоломки, говорится на PitPat.

Известная порода собак была в центре внимания - о чем сообщалось

Профессиональный дрессировщик Гаррет Винг говорил, что, в частности, никогда бы не завел чихуахуа. Эксперт назвал собак это породы "демонами из подземного мира".

Дрессировщик также поделился, что не хотел бы иметь бладхаунда, поскольку у животных этой породы жирная кожа, из-за которой воняют.

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