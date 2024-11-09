Воют чаще всего, в том числе сибирские хаски и таксы.

Псы могут выть по ряду причин, и есть породы собак, которые делают это чаще всего.

Вой для собак - это один из способов общения, пишет Daily Paws, ссылаясь на сведения, проверенные ветеринаром Хейли Бергеланд. Животные могут воем реагировать на громкие звуки, например, сирену или пение людей.

По словам доктора ветеринарной медицины Джеффа Вербера, вот что значит, когда собака воет ночью или днем: скорее всего, пес так делает, чтобы общаться с людьми или с другими собаками, чтобы дать им знать о своем присутствии.

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Журналисты отметили, что, если собака воет, когда ее хозяина нет дома, то это может значить, что она испытывает беспокойство или стресс, тревожится из-за разлуки:

"Вой собаки не означает приближение смерти. Это всего лишь суеверие. Нет никаких доказательств того, что собаки обладают экстрасенсорными способностями".

Стоит отметить, что среди известных пород собак чаще всего воют, в частности, сибирские хаски, бигли, бассет-хаунды, таксы и бладхаунды.

Как отучить собаку выть - советы

Дрессировщик, сертифицированный ветеринарный специалист по поведению собак Кеннет Мартин отметил, что для того, чтобы подкорректировать поведение собаки, например, отучить реагировать воем на звук сирены, нужно поощрять ее молчание.

По его словам, нужно "подловить" пса в момент, когда он еще не начал выть, подозвать к себе и дать вознаграждение - какое-то лакомство.

Такая интересная новость уже опубликована - что сообщалось

Ранее УНИАН узнал, что есть порода собак, которая не подходит домоседам. Эксперты отметили, что псы породы бордер-колли очень активные, с ними нужно заниматься, поэтому таких животных не стоит заводить тем, кто ведет малоподвижный способ жизни.

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