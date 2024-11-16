В частности такие собаки могут больше проявлять свои ощущения, чем другие.

Собаки, которые имеют больший мозг по сравнению с телом, не обязательно являются более умными. Об этом свидетельствует новое исследование, опубликованное в журнале Biology Letters, передает Live Science.

Исследователи предполагают, несмотря на то, что служебные собаки могут иметь более сложные способности по сравнению с другими породами, они организованы в более компактном пространстве мозга.

"В других группах [видов] относительный размер мозга свидетельствует о более высоких когнитивных способностях - здесь мы видим обратное", - отметила ведущий автор нового исследования и эволюционный биолог из Института эволюционных наук в Монпелье (Франция) Ана Балькарсель.

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В частности, в ходе исследования ученые сравнивали соотношение размера мозга собак к размеру тела через измерения 1 682 черепов взрослых собак 172 пород, которые хранятся в Музее естествознания Берна в Швейцарии. Исследователи рассчитали "относительный эндокардиальный объем" собак, то есть размер их мозга относительно размера тела.

Балькарсель отметила, что относительный размер мозга был меньше у собак, которые лучше поддаются дрессировке, как правило, рабочих пород, таких как сибирские хаски, большие пиренейцы и ротвейлеры.

"Служебные породы выполняют функции помощи человеку, такие как поиск и спасение, поводырь и охрана правопорядка, и предыдущие исследования показали, что они имеют лучшую исполнительную функцию - то есть лучший контроль поведения и кратковременную память - чем другие породы собак. Более крупные собаки имеют другой состав внутренних тканей мозга, чем собаки меньших пород", - объяснила исследовательница.

Также исследование показало, что породы собак с большим относительным размером мозга, такие как чихуахуа, померанцы и йоркширские терьеры, могут показывать более высокий уровень страха и агрессии, тревогу при разлуке и активное поведение, направленное на поиск внимания.

В то же время Балькарсель напомнила владельцам собак, что независимо от соотношения размеров мозга к телу собаки, полученные данные не обязательно свидетельствуют о ее интеллекте.

"Собаки были выведены с различными когнитивными способностями, поэтому даже если ваша собака имеет меньший размер мозга, она особенная и специализированная по-своему", - добавила она.

Другие интересные вещи о собаках

Ранее ветеринары рассказали, как правильно выгуливать собаку. По их словам, во время прогулок нельзя допускать некоторых ошибок, ведь они могут быть опасными.

Также эксперт рассказал, видят ли собаки сны. По словам исследователей, во время сна собаки толкаются и дергаются, но ничего из этого не доказывает, что они видят сны, как и люди.

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