Тищенко кричал, что он - народный депутат. Обвинял Шевченко в сепаратизме, требовал извинений и стать перед ним на колени.

В Ивано-Франковской области продолжается скандал вокруг довыборов в Верховную Раду, которые состоялись на ОИК №87 28 марта. Там до сих пор не могут завершить подсчет голосов.

Читайте такжеНа Ивано-Франковщине освистали нардепа Тищенко, который приехал " спасать ситуацию"Как сообщает общественное движение "Чесно", в Надворную прибыл народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко. По словам очевидцев, он изо всех сил пытается сорвать подсчет голосов. Кроме того, политик, который славится своим скандальным поведением, отличился и в этот раз. В частности, он давил на членов избирательной комиссии и журналистов, рассказывают в движении.

"Это руководитель десантной группы "Слуги народа", которую отправили для срыва подсчета голосов на ОИК №87. И он пока успешно справляется с этой позорной миссией. То, что он делал ночью на заседании избирательной комиссии, заслуживает отдельного внимания журналистов и общества. Сначала, нардеп не знал, где оказался – Прикарпатье путал с Закарпатьем. Такое бывает, когда в партии неудачно выбирают лидера десантной группы. Политик решил, что он имеет право: требовать журналистские удостоверения, изымать их, проверять на подлинность, требовать паспорта, проводить обыск с целью поиска оружия", – говорится в сообщении.

"Тищенко кричал, что он – народный депутат. Обвинял Шевченко в сепаратизме, требовал извинений и встать перед ним на колени. Кстати, Шевченко решили удалить из участка, хотя он не реагировал на провокации Тищенко, которые, вероятно, были рассчитаны на то, чтобы вывести кандидата из себя, и его таки удалили. В отличие от Тищенко, Шевченко – субъект избирательного процесса и имеет право находиться на ОИК и контролировать процесс подсчета голосов", – отмечают в "Чесно".

Ранее нардеп Тищенко довел нескольких членов окружкома до такой истерики, что пришлось вызывать скорую.

Выборы в округе №87 Ивано-Франковской области

28 марта в одномандатном избирательном округе №87 (Ивано-Франковская область) состоялись промежуточные выборы народных депутатов Украины. Результаты голосования должны быть установлены не позднее 12 апреля.

31 марта в Центризбиркоме заявили, что деятельность окружной избирательной комиссии заблокирована из-за отсутствия кворума. ЦИК 30 и 31 марта заменяла некоторых членов ОИК.

После подсчета 71,79% протоколов на промежуточных выборах народных депутатов в избирательном округе №87 лидирует Василий Вирастюк (партия "Слуга народа").

По данным Центральной избирательной комиссии, за него проголосовали 31,30% избирателей. На втором месте – Александр Шевченко (Партия "За будущее") с 28,83%, на третьем – Руслан Кошулинский (ВО "Свобода") с 28,80%.

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Авторы: Ирина Погорелая, Светлана Закелова