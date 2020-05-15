В Британии бык почесал зад о столб и обесточил три села (фото)
Бык сбил электрический столб, пытаясь об него потереться задом, и обесточил три близлежащие деревни в Британии.
Об этом сообщает BBC.
Четырехлетнему Рону чудом удалось спастись от удара электричеством в 11 тысяч вольт.
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Владельцы фермы, на которой удерживают животное, поняли, кто стал причиной отключённого электричества, только когда увидели на дороге большой генератор вместе с кабелями.
Некоторые из проводов остались на поле.
«Мы стояли, видели это, а бык просто стеснительно подошел к забору. Он был немного ошарашен. Я не думаю, что он и вправду понял, что произошло ночью», – рассказала фермерша.
По ее словам, у животного просто почесался зад. Женщина пыталась поднять настроение и извинилась в соцсети от имени Рона.
«Зад у быка всегда чешется, когда он выходит на улицу. Рон весит более тонны, поэтому он потерся и просто сбил этот столб», – пояснила владелица животного.
Как сообщал УНИАН, в пустом из-за пандемии здании вокзала британского Йорка серая гусыня обустроила посреди клумбы гнездо.