Гусыня снесла яйца на вокзале и стала звездой сети (видео)
18:37, 07 мая 2020Курьёзы
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Птица обустроила себе гнездо на клумбе в центральном вестибюле вокзала в городе Йорк.
Гусь обустроила гнездо на пустом вокзале и стала звездой Интернета
В пустом из-за пандемии здании вокзала британского Йорка серая гусыня обустроила посреди клумбы гнездо.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как отмечается, местные работники называют ее матушка-гусыня и делятся видео с птицей в соцсетях. За несколько дней эти ролики набрали десятки тысяч просмотров.
Как сообщал УНИАН, пивоварня Harbors Brewing Company в Хантингтоне, пригороде Нью-Йорка, наняла на работу двух ретриверов, которые «развозят» клиентам крафтове пиво.
📢 HONK— London North Eastern Railway (@LNER) April 28, 2020
🚨 #GOOSECAM ALERT 🚨
Another egg has been spotted in the клумбе at #York and we've seen Mother Goose patrolling the station entrance with a companion! And yes, we did save the best shot for last. pic.twitter.com/Rru9DQwuRz
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