цей матеріал доступний українською

Гусыня снесла яйца на вокзале и стала звездой сети (видео)

18:37, 07 мая 2020
Курьёзы
334 0

Читайте такжеФранцузов призвали выполнить патриотический долг и есть больше сыра

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, местные работники называют ее матушка-гусыня и делятся видео с птицей в соцсетях. За несколько дней эти ролики набрали десятки тысяч просмотров.

Как сообщал УНИАН, пивоварня Harbors Brewing Company в Хантингтоне, пригороде Нью-Йорка, наняла на работу двух ретриверов, которые «развозят» клиентам крафтове пиво.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter