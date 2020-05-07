Гусыня снесла яйца на вокзале и стала звездой сети (видео)

Птица обустроила себе гнездо на клумбе в центральном вестибюле вокзала в городе Йорк.

В пустом из-за пандемии здании вокзала британского Йорка серая гусыня обустроила посреди клумбы гнездо.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, местные работники называют ее матушка-гусыня и делятся видео с птицей в соцсетях. За несколько дней эти ролики набрали десятки тысяч просмотров.

Как сообщал УНИАН, пивоварня Harbors Brewing Company в Хантингтоне, пригороде Нью-Йорка, наняла на работу двух ретриверов, которые «развозят» клиентам крафтове пиво.