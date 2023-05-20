Только те, у кого зоркие глаза, могут разглядеть лицо в сложной оптической иллюзии.

Новая оптическая иллюзия заставила людей ломать голову над ее разгадкой: необходимо разглядеть лицо женщины, скрытое в этом изображении.

Как пишет Mirror, оптические иллюзии известны своей сложностью, но это недавно появившееся изображение, похоже, возглавило список. Только тот, у кого зорький глаз, сможет на картинке разглядеть лицо.

Хотя нет ограничения по времени, чтобы попытаться найти пожилую женщину, искусно спрятанную на фото, решить ее намного сложнее, чем вы думаете. Проверьте способности своего мозга и мыслительные способности, обнаружив еще одну женщину, спрятанную на портрете молодой девушки.

Видео дня

На первый взгляд может показаться, что увидеть на фотографии другого человека практически невозможно, но уверяем вас, что это так. Вам просто нужно действительно сосредоточиться.

На молодой девушке шляпка с лентой на шее. Причудливые аксессуары могут помочь вам обнаружить женщину на снимке. Как только вы найдете лицо старухи на изображении, это может просто взорвать ваш мозг.

Вам удалось разглядеть старуху? Чтобы ее найти, нужно посмотреть на ленточку на шее девушки — это улыбка. Как только вы начнете воспринимать ленту как улыбку, вы заметите, что платье девушки подчеркивает подбородок и линию челюсти. Кроме того, щеки и подбородок молодой девушки составляют большой нос старушки.

Оптическая иллюзия с черной дырой

Согласно исследованиям, новая оптическая иллюзия может заставить большинство людей увидеть расширяющуюся черную дыру. Изображение полностью статично, но исследователи говорят, что оно дает людям "нарастающее ощущение темноты, как будто они входят в пространство, лишенное света".

Вас также могут заинтересовать новости: