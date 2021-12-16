У пользователей сети создалось впечатление, что ладонь девушки проходит сквозь кота.

Пользователь Reddit под ником Francis__99108 опубликовал снимок, на котором его сестра держит на руках кота, и озадачил пользователей сети. Все - из-за оптической иллюзии.

На фотографию с пушистым Марвином, сквозь которого якобы проходит рука девушки, обратил внимание сайт The Dodo.

Читайте такжеУченые выяснили, что кошки способны распознавать оптическую иллюзию"Рука моей сестры проходит сквозь тело моего кота", - подписал Франческо Де Филипо кадр, который начали разгадывать пользователи сети со всего мира, а кое-кто даже объяснил фотоиллюзию с помощью рисунка.

"Объясните это, пожалуйста, мой мозг сломан", "Какого черта?", "Это Photoshop, да?", "Что здесь происходит?"- ломают голову над снимком пользователи Reddit.

Де Филипо объяснил, что сестра обняла кота под правую лапку, а его мех прикрыл ее запястье. На самом деле ее ладонь не проходит насквозь. Значит, на самом деле Марвин цел, с ним все в порядке. И, чтобы доказать это, Франческо показал еще несколько снимков с животным.

Ранее пользователей Сети запутало видео, на котором одни видят кролика, а другие — ворона.

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Автор: Ольга Робейко