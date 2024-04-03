Не стоит пытаться делать два дела одновременно - и искать цифру, и следить за временем.

Загадки с цифрами - это отличный способ проверить себя не только на внимательность, но и на сообразительность. Люди, которые могут выполнить вовремя поставленные задачи, имеют высокий коэффициент интеллекта (IQ).

Есть такое свежее задание - нужно среди большого количества цифр 979 найти число, которое может чем-то показаться странным. В первую очередь нужно внимательно рассмотреть цифру 979, обратить внимание на все особенности начертания чисел, а потом взяться за "сканирование" изображения.

Стоит сразу подготовиться к тому, что ваши глаза столкнутся с непростой задачей - цифры могут как бы "сливаться". Возьмите себя в руки и, если есть необходимость, можете увеличивать размер изображения. Не пытайтесь искать странное число и параллельно следить за временем - это прямая дорога к проигрышу.

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Если вы любите загадки с числами, то это задание не должно было быть для вас особенно сложным. Вот какой правильный ответ - странным назвали число 919.

Опубликована интересная загадка для детей и взрослых о животных

Надо среди летнего пейзажа разыскать за 8 секунд хитрого пса. Поиски усложняет изображенная на первом плане белка, которая стоит на подкове. Это животное чем-то напоминает циркового акробата и сильно отвлекает внимание.

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