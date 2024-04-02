Попробуйте не рассматривать долго животное, которое на головоломке находится в центре внимания.

Визуальные головоломки-загадки на логику и внимательность могут помочь уму стать более "ловким".

Стоит попробовать справиться с таким летним заданием - на картинке в лесу видно белку на подкове на фоне зелени, но разыскать нужно хитрую собаку. На решение этой сногсшибательной задачи следует потратить всего 8 секунд.

Это очень непросто, поскольку ваш взгляд может быть надолго прикован к белке, которая чем-то может напомнить циркового акробата. Попробуйте оторвать взгляд от этого красивого животного, не засматривайтесь на летний пейзаж, а "сканируйте" активно изображение. Если вы пойдете таким путем, то имеете высокие шансы вовремя разыскать собаку.

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Возможно, случилось так, что после первой попытки вы так и не разыскали собаку, тогда засеките время и снова ищите пса, однако избегайте тех зон изображения, которые уже "просканировали".

Теперь мы покажем "тайник" собаки - животное было недалеко от левого края изображения.

Опубликована весенняя оптическая иллюзия - что нужно сделать

На фотографии изображен весенний парк, река, деревянный мостик, люди и большой мост, и где-то там притаилась ворона. Птицу необходимо разыскать за 8 секунд. Старайтесь обращать внимание на мелочи, именно благодаря этому можно добиться успеха.

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